Укр

Львов готовится к выживанию: город тестирует сценарий без воды и света (список адресов)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Воду будут возить водовозами Новость обновлена 17 октября 2025, 11:11
Воду будут возить водовозами. Фото Львовский городской совет

Из-за угроз новых атак на инфраструктуру во Львове проверяют, как обеспечить людей водой без электричества. Где искать воду во время блекаута – в метариале

Из-за постоянных атак на инфраструктуру Украины часть областей может оказаться в очень тяжелых условиях. И хотя Львовская к этому перечню не относится, грядущая зима не будет простой. В городе активно готовятся к выживанию – кроме проверки функционирования систем без электричества, испытывают и один из радикальных сценариев – полное отсутствие централизованного водоснабжения.

Что нужно знать

  • Во Львове отрабатывают сценарий полного отсутствия централизованного водоснабжения
  • Все насосные станции и водозаборы оборудованы генераторами.
  • При полном отключении электроэнергии воду жителям будут подвозить
  • Нужно создать запас воды на дому

В горсовете отмечают: основной сценарий действий в таком случае — использование генераторов для подачи воды, по крайней мере, до первых этажей. Но в случае критического варианта полного отключения у львовян будут доступ к воде. В таком случае жителям воду будут подвозить. В городе уже определено более 60 локаций по раздаче воды.

Как будет работать система в случае полного блекаута

По словам директора ЛГКП "Львовводоканал" Дмитрия Ваньковича, все водозаборы и насосные станции оборудованы генераторами. Это позволяет обеспечить подачу воды в первые этажи домов даже при полном отсутствии электроэнергии. На резервном питании система может работать до 30 дней, однако если этого не хватит, к работе присоединятся водовозы и стационарные пункты.

Детальнее о ситуации в энергосистеме по ссылке: Хорошего сценария нет, есть нейтральный, ограничения света и тепла неизбежны – эксперт

Город готовит пункты раздачи воды

"Львовводоканал" уже закупил более 60 емкостей разного объема, которые в случае необходимости быстро разместят на определенных локациях. Кроме того, подготовлено 18 передвижных водоразборных установок, позволяющих набирать воду из нескольких кранов одновременно — когда в сети есть вода, но из-за нехватки электричества она не доходит до квартир.

Список местоположений водоразборных установок во Львове на случай отключений
Список мест расположения водоразборных установок во Львове на случай отключений

Кроме этого, во Львове остаются 12 водонапорных колонок, 30 природных источников и 20 скважин, из которых можно будет набрать воду в случае чрезвычайной ситуации.

Список мест расположения устройств для раздачи воды во Львове
Список мест расположения устройств для раздачи воды во Львове на случай отключений
Список мест расположения водовозов во Львове
Список мест расположения водовозов во Львове на случай отключений

Иметь запас воды — так же важно, как павербанк

Во "Львовводоканале" призывают жителей не ждать чрезвычайных событий, а заблаговременно создать запас питьевой воды дома. Запасите примерно 2,5–3 л питьевой воды и 2–4 л технической воды в сутки на одного человека. Храните ее в емкостях из пищевого пластика или в эмалированной посуде, подальше от света, рекомендует Госпотребслужба.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во Львове назначили дату начала отопительного сезона для населения — 1 ноября. Город активно готовился к началу отопления, но из-за ударов по критической инфраструктуре оказался в ситуации нехватки газа.

Теги:
#Вода #Львов #Водоснабжение