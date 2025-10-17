Львов готовится к выживанию: город тестирует сценарий без воды и света (список адресов)

Из-за угроз новых атак на инфраструктуру во Львове проверяют, как обеспечить людей водой без электричества. Где искать воду во время блекаута – в метариале

Из-за постоянных атак на инфраструктуру Украины часть областей может оказаться в очень тяжелых условиях. И хотя Львовская к этому перечню не относится, грядущая зима не будет простой. В городе активно готовятся к выживанию – кроме проверки функционирования систем без электричества, испытывают и один из радикальных сценариев – полное отсутствие централизованного водоснабжения.

Что нужно знать

Во Львове отрабатывают сценарий полного отсутствия централизованного водоснабжения

Все насосные станции и водозаборы оборудованы генераторами.

При полном отключении электроэнергии воду жителям будут подвозить

Нужно создать запас воды на дому

В горсовете отмечают: основной сценарий действий в таком случае — использование генераторов для подачи воды, по крайней мере, до первых этажей. Но в случае критического варианта полного отключения у львовян будут доступ к воде. В таком случае жителям воду будут подвозить. В городе уже определено более 60 локаций по раздаче воды.

Как будет работать система в случае полного блекаута

По словам директора ЛГКП "Львовводоканал" Дмитрия Ваньковича, все водозаборы и насосные станции оборудованы генераторами. Это позволяет обеспечить подачу воды в первые этажи домов даже при полном отсутствии электроэнергии. На резервном питании система может работать до 30 дней, однако если этого не хватит, к работе присоединятся водовозы и стационарные пункты.

Город готовит пункты раздачи воды

"Львовводоканал" уже закупил более 60 емкостей разного объема, которые в случае необходимости быстро разместят на определенных локациях. Кроме того, подготовлено 18 передвижных водоразборных установок, позволяющих набирать воду из нескольких кранов одновременно — когда в сети есть вода, но из-за нехватки электричества она не доходит до квартир.

Список мест расположения водоразборных установок во Львове на случай отключений

Кроме этого, во Львове остаются 12 водонапорных колонок, 30 природных источников и 20 скважин, из которых можно будет набрать воду в случае чрезвычайной ситуации.

Список мест расположения устройств для раздачи воды во Львове на случай отключений

Список мест расположения водовозов во Львове на случай отключений

Иметь запас воды — так же важно, как павербанк

Во "Львовводоканале" призывают жителей не ждать чрезвычайных событий, а заблаговременно создать запас питьевой воды дома. Запасите примерно 2,5–3 л питьевой воды и 2–4 л технической воды в сутки на одного человека. Храните ее в емкостях из пищевого пластика или в эмалированной посуде, подальше от света, рекомендует Госпотребслужба.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во Львове назначили дату начала отопительного сезона для населения — 1 ноября. Город активно готовился к началу отопления, но из-за ударов по критической инфраструктуре оказался в ситуации нехватки газа.