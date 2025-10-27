Днепр покрывается паром в Запорожье: что известно о загадочном явлении, которое попало на видео

Рыбаки, вышедшие на рыбалку в урочище Вырва на Запорожье, стали свидетелями интересного явления

Во время прогулки по урочищу Вырва, который относится к национальному заповеднику "Хортица", над водой увидели "дым". Это природное явление чаще всего наблюдается во время не очень теплой погоды.

Утром 26 октября, рыбаки, встречавшие восход солнца в Запорожье, увидели, как Днепр "парит". Соответствующее видео снял местный житель Геннадий Стрельцов.

Он показал, как над водой поднимается туман, а также плывущую по реке пену.

Пар над водой возникает из-за "испарения", то есть процесса перехода воды из жидкого состояния в газообразное. Даже при низких температурах молекулы воды с поверхности жидкости получают достаточно энергии, чтобы "вылететь" в воздух, становясь паром. Это явление, которое также называется "морской дым", усиливается с повышением температуры, площади поверхности воды или при уменьшении внешнего давления.

Почему на водоемах "дымится" вода: ответ ИИ

Рыбак у дымящегося водоема

"Пар" на реках на самом деле является туманом, который возникает вследствие разницы температур между более теплой водой и более холодным воздухом. Этот процесс сравним с тем, как выходит пар изо рта человека в морозную погоду, рассказала одна из моделей искусственного интеллекта.

Разница температур. Даже в самые сильные морозы речная вода остается относительно теплой по сравнению с очень холодным воздухом над ней.

Испарение. Тепловая энергия воды заставляет ее молекулы испаряться с поверхности, образуя водяной пар. Этот процесс происходит с поверхности жидкости при любой температуре.

Конденсация. Когда этот теплый и влажный пар поднимается вверх и встречается с холодным воздухом, он быстро охлаждается. Холодный воздух не может содержать столько влаги, и избыток водяного пара мгновенно конденсируется в крохотные капельки воды, которые и образуют видимый туман.

Интенсивность. Чем больше разница между температурой воды и воздуха, тем более интенсивный туман будет образовываться над рекой.

