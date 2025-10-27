Дніпро вкривається паром у Запоріжжі: що відомо про загадкове явище, яке потрапило на відео

Рибалки, які вийшли на риболовлю в урочище Вирва на Запоріжжі, стали свідками доволі цікавого явища

Під час прогулянки урочищем Вирва, яке належить до національного заповідника "Хортиця", над водою побачили "дим". Це природне явище найчастіше спостерігається під час не дуже теплої погоди.

Вранці 26 жовтня, рибалки, які зустрічали схід сонця на у Запоріжжі, побачили, як Дніпро "парує". Відповідне відео зняв місцевий житель Геннадій Стрельцов.

Він показав, як над водою підіймається вгору туман, а також піну, яка пливла річкою.

Пар над водою виникає через "випаровування", тобто процесу переходу води з рідкого стану в газоподібний. Навіть за низьких температур молекули води з поверхні рідини отримують достатньо енергії, щоб "вилетіти" в повітря, стаючи парою. Це явище, яке також має назву "морський дим", посилюється з підвищенням температури, площі поверхні води або при зменшенні зовнішнього тиску.

Чому на водоймах парує вода: відповідь ШІ

Рибалка біля паруючої водойми

"Пар" на річках насправді є туманом, який виникає внаслідок різниці температур між теплішою водою та холоднішим повітрям. Цей процес можна порівняти з тим, як виходить пар з рота людини в морозну погоду, розповіла одна з моделей штучного інтелекту.

Різниця температур. Навіть у найлютіші морози річкова вода залишається відносно теплою порівняно з дуже холодним повітрям над нею.

Випаровування. Теплова енергія води змушує її молекули випаровуватися з поверхні, утворюючи водяну пару. Цей процес відбувається з поверхні рідини за будь-якої температури.

Конденсація. Коли ця тепла і волога пара підіймається вгору та зустрічається з холодним повітрям, вона швидко охолоджується. Холодне повітря не може утримувати стільки вологи, і надлишок водяної пари миттєво конденсується в крихітні крапельки води, які й утворюють видимий туман.

Інтенсивність. Чим більша різниця між температурою води та повітря, тим інтенсивніший туман буде утворюватися над річкою.

