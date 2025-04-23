В украинской глубинке посреди домов заметили пылевого дьявола: что это и как выглядит (видео)

Атмосферное явление было зафиксировано в селе Константиновка

В Ровенской области заметили устрашающее "мини-торнадо". Оно образовалось прямо посреди жилых домов и впечатлило местных жителей.

Соответствующие видео появились в местных Telegram-каналах. Как указывают авторы постов, атмосферное явление было зафиксировано в селе Константиновка.

Вихрь образовался в считанные секунды и поднял в небо большое количество пыли. Не причинив никакого ущерба, он также быстро исчез.

Что это было?

Судя по кадрам, можно предположить, что в данном случе речь идет о пыльном вихре или, как его еще называют, "пылевом дьяволе". Это атмосферное явление, представляющее собой вихревое движение воздуха, возникающее у поверхности земли днём в малооблачную (обычно жаркую) погоду при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами. Вихрь имеет вертикальную (или слегка наклонённую к горизонту) ось вращения; высота составляет обычно 10—20 м (в ряде случаев может достигать несколько десятков метров), диаметр 1—5 м, время существования — от нескольких секунд до 1—2 минут. В отличие от смерча (торнадо), пылевые (песчаные) вихри не достигают облаков.

Такие явления могут поднимать с поверхности земли пыль, песок, камешки, мелкие предметы, перенося их порой на значительное расстояние, исчисляемое сотнями метров. Вихри проходят узкой полосой, так что непосредственно на метеостанции ветер может быть слабым, но фактически внутри вихря скорость ветра достигает 8—10 м/с и более.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Запорожье не так давно также был зафиксирован пылевой дьявол.