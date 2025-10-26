Над Днепром небо окрасилось в странный оттенок: что стало причиной "апокалиптического" сияния (фото)

Небо над городом стало необычно желтого цвета.

Жители Днепра могли наблюдать любопытное атмосферное явление. Небо вечером 26 октября приобрело ярко-желтый оттенок.

Днепряне смогли увидеть небо нетипичной окраски. Об этом сообщает "Суспільне".

"Жители Днепра могут наблюдать необычное атмосферное явление — небо над городом приобрело желтый оттенок", — говорится в сообщении.

Также были обнародованы фотографии, наглядно демонстрирующие необычный эффект.

Местные телеграм-каналы также делятся фото, на которых изображен этот зрелищный момент.

Желтое небо в Днепре

Также они выдвигали невероятные версии природы сияния, от пришествия пришельцев до запуска ракет "Томагавк" по России.

Впрочем, как оказалось, на самом деле это событие не является редким. Это самое обычное оптическое явление, вызвавшее искусственным светом в местных теплицах. В пасмурную погоду подобный "феномен" можно увидеть довольно часто.

Следует отметить, что подобный процесс был зафиксирован возле Киева в феврале 2023 года. Тогда сначала люди тоже думали, волнуясь, о природе этого явления, пока не узнали правду.

Свет от теплиц в Княжичах Броварского района был заметен даже на ДВРЗ.

