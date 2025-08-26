Таинственный фиолетовый луч пронзил небо над Украиной: что это было на самом деле (фото)

Странный луч был виден с любого уголка страны

В небе над Украиной заметили таинственный фиолетовый луч. Он был виден в разных уголках страны и вызвал у граждан множество вопросов.

Фиолетовая вечеринка в небе над Украиной

В ночь на 26 августа множество украинцев увидело в небе неопознанный загадочный луч. Он был очень ярким и довольно большим, пронзая небо на километры. О его гигантских размерах говорит и то, что луч был виден с любого уголка страны. Это подтверждают соответствующие фото с различных ракурсов, которые публикуют Telegram-каналы.

Добавляет загадочности НЛО и его цвет. На множестве снимков он имеет синеватый, а порой и фиолетовый оттенок.

НЛО над Украиной

Фиолетовый луч видели украинцы

Небо рассекла яркая полоса

Загадочность объекта породило множество теорий у комментаторов — от инопланетного вторжения до испытания ракет.

Эксперты входят в чат: это не НЛО, а… что-то ещё

"Телеграф" решил проконсультироваться у экспертов по поводу данного явления и они объяснили, что это могло быть.

Так, в Черкасском Гидрометцентре в разговоре с "Телеграфом" предположили, что это может быть какое-то оптическое явление, но поскольку в их задачи не входит наблюдение за такими объектами, то не решились высказаться более конкретно.

Эксперт по ракетно-ядерному вооружению и бывший работник ракетного КБ "Южное Александр Кочетков, комментируя событие в разговоре с нашим корреспондентом, сразу отбросил версию о ракете.

"Явление имеет глобальный характер – его видели не только в Украине, но и в других европейских странах. На старт баллистической ракет не похоже, и это должна быть очень большая ракета, космический носитель. На падение головной части баллистической ракеты похоже больше, но вряд ли, потому что до земли не долетело", — сказал он.

Согласно его предположениям, скорее всего, объект был следом от падения метеорита. Хотя, поскольку траектория довольно необычная, он также назвал и второй вариант — редкое атмосферное явление под названием световой столб.

"Никакой угрозы", — заверил Кочетков.

Луч над Украиной

А вот старший научный сотрудник отдела физики субзвездных и планетных систем Главной астрономической обсерватории НАН Украины Алексей Стеклов уверен, что объект являлся обычным космическим вторжением.

"Они бывают разные. Это сгорание фрагментов, кусков ядра кометы или кусков астероидов. Раньше даже службы регистрации космических вторжений работали. Сейчас, увы, этого нет", — сказал он.

То есть, по данным эксперта, речь идет о метеоре неустановленного типа ибо все они сгорают по-разному в зависимости от того, что лежит у них в основе (астероид, комета и т.д). Также, объясняет Стеклов, на его цвет и другие характеристики влияет и то, есть ли на этих сгорающих небесных телах лед или нет.

Загадочный луч, вероятно, метеор

Справка: Метеор — явление, возникающее при сгорании в атмосфере Земли метеорных тел (например, осколков комет, астероидов или же мусора). Слабые метеоры называются падающими звёздами, тогда как аналогичное явление большой интенсивности называется болидом.

Пример метеора на фото:

