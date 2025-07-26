Укр

Настоящая магия. На побережье Черного моря увидели редкое природное явление (фото)

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
На Черном море увидели мираж Новость обновлена 26 июля 2025, 14:34
На Черном море увидели мираж. Фото Коллаж "Телеграфа"

Оно образуется из-за преломления света

Украинцы на Черном море увидели редкое явление. Речь идет о мираже, образовавшемся у побережья одного из курортов.

Об этом сообщают местные каналы. Отметим, что это редкое явление видели в Черноморске, Одесской области.

"На Черноморском пляже виден мираж в виде моста на горизонте", — говорится в сообщении.

Мираж на море в Одесской области
Мираж на море в Одесской области

На фото действительно хорошо виден мираж, который выглядит достаточно реалистично. Более того, кроме моста, если присмотреться, можно увидеть даже что-то похожее на табличку, которые ставят при въезде в город.

В комментариях пользователи добавили, что этот мост очень похож на Крымский. Кто-то даже писал, что это знак того, что мост над Керченским проливом скоро упадет. Было мнение, что это не мираж, а Крымский мост течением в Одесскую область принесло.

Для справки

Мираж на море или Фата-моргана – это оптическое явление, которое возникает из-за преломления света в атмосфере, когда слои воздуха имеют разную температуру и плотность. Это приводит к тому, что удаленные объекты кажутся искаженными, увеличенными и/или отраженными, создавая иллюзию, например, плывущих в воздухе кораблей или других удивительных пейзажей.

Мираж на море
Мираж на море

Поэтому миражи на море, хоть и кажутся магией, есть вполне научным явлением, вызванным законами физики. И на этот раз в Одесской области увидели мост.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что непонятный огненный шар заметили в небе над Ровным. Уже известно, что это было.

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#Море #Черное море #Явление #Мираж