Готовят новый обстрел? Мониторы заметили подозрительную активность стратегической авиации РФ (карта)

В ближайшие дни нужно быть внимательными к воздушным тревогам

Россия может готовить очередные массированные обстрелы Украины. Враг стянул пять бортов Ту-95МС, снаряженных крылатыми ракетами, на аэродромы вблизи Украины.

Что нужно знать:

Россия может готовить массированные удары по Украине

Враг перебазировал снаряженные ракетами самолеты на аэродромы "Дягилево" и "Энгельс"

Суммарно речь идет о пяти бортах, готовых к нанесению удара

Об этом предупредил военно-аналитический канал "еРадар", который осуществляет мониторинг ситуации в воздушном пространстве и дает предупреждение о вражеских воздушных ударах. По его данным, в течение 28 октября россияне передислоцировали несколько самолетов на аэродромы "Дягилево" и "Энгельс".

Аэродромы "Дягилево" и "Энгельс" на карте

По данным мониторинга, на аэродром "Энгельс" с аэродрома "Оленья" возле Мурманска, враг передислоцировал два Ту-95МС. Расстояние от авиабазы в Энгельсе до Украины – около 620 км. Враг часто использует его для ударов по Украине.

На аэродроме "Дягилево" находится по меньшей мере пять Ту-95МС, три из них оснащены крылатыми ракетами. Таким образом, все борта с Дальнего Востока (5 бортов), снаряженные крылатыми ракетами, теперь находятся на аэродромах вблизи Украины. Аэродром "Дягилево" удален от Украины около 500 км и часто является точкой, откуда вражеские самолеты взлетают для пусков ракет на Украину.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 25 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву. Погибли два человека, ракета ударила вблизи жилых домов и детского сада.