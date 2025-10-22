Путин готовит затяжной блэкаут для Украины: в последних обстрелах замечена тревожная деталь

В атаках просматриваются важные детали

Россия уже второй раз за месяц провела массированную атаку по гидроэнергетике Украины. Это может свидетельствовать о новой циничной тактике россиян, направленной на достижение затяжного блэкаута.

Что нужно знать:

Россия бьет по ГЭС — важным составляющим украинской энергетики

У врага новая тактика, которая может нарушить баланс всей энергосистемы

Россияне нацелены на полный блэкаут

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал председатель подкомитета по энергосбережению и энергоэффективности Комитета Верховной Рады по энергетике Сергей Нагорняк. Больше о массированных обстрелах и их будущих последствиях для энергетики вы можете прочитать в полном материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Он объяснил, что ГЭС являются очень важными составляющими украинской энергетики. Когда утром и вечером возникают пиковые нагрузки, именно гидроэлектростанции сглаживают эти прыжки и поддерживают стабильность сети.

При этом, в атаках просматривается еще одна важная деталь – почти все прилеты зафиксированы на левом берегу Днепра. При этом удары по правобережью были минимальными или вообще отсутствующими. Это может свидетельствовать о новой тактике оккупантов, направленной на создание затяжного блекаута в Украине.

Суть этой тактики состоит в разбалансировании энергосистемы между восточными и западными регионами страны. На левобережье сосредоточена значительная часть тепловых и гидроэлектростанций. Если их уничтожить, на востоке возникнет критический дефицит электроэнергии. В то же время, на западе, где работают атомные электростанции, образуется профицит – избыток электричества, который невозможно передать на восток из-за недостаточной пропускной способности сетей.

Нагорняк отмечает, что удары РФ по украинским ГЭС направлены не на конкретный регион или город, а на общую ситуацию в энергосистеме.

Левобережье Украины сегодня дефицитно в вопросе электрогенерации. Враг это хорошо понимает и пытается выбивать гидроэлектростанции и теплоэлектростанции на левобережье. Нам действительно сложно сегодня балансировать и передавать туда в пиковые часы электрическую энергию сказал Нагорняк

Напомним, ранее мы писали о том, что экс-министр энергетики дал прогноз об отключениях во время отопительного сезона.