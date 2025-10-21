Цены на еду прыгнут из-за обстрелов? Эксперт Всемирного банка объяснила, когда и что на самом деле подорожает

Украинцы боятся "картофеля по 55" из-за обстрелов и отключения света, но эксперт уверяет: резкого скачка цен не будет

Удары России по энергетике и железной дороге в Украине, инфляционные процессы и слухи о дефиците урожая регулярно подпитывают опасения украинцев по поводу резкого роста цен на продукты. Действительно ли стоит ожидать "картофель по 55" и тотального удорожания из-за необходимости включения генераторов ?

Об этом "Телеграфу" рассказала Оксана Руженкова, эксперт Всемирного банка по развитию плодоовощеводства. Она объяснила, какие продукты действительно могут добавить в цене, почему украинские производители молочки не могут существенно поднять цены, и как импорт из Польши, Турции и Германии сдерживает "скачок" цен на внутреннем рынке.

Какие продукты подорожают из-за отключения

Думаю, что повысятся цены фактически на все. Даже если кому кажется, что картофель, морковь, свекла, капуста или фрукты могут спокойно лежать, это неправда. По факту любое хранилище – это холодильник, куда продукция помещается и хранится при температуре 3-5 градусов вплоть до мая.

Поэтому единственные продукты, которые останутся в нынешней цене — это те, которые не успели положить в хранилище. Это могут быть поздние сорта яблок, груш. Также поздние сорта картофеля, моркови, капусты. Их будут выкапывать и сразу будут продавать по текущей цене.

Какие продукты не будут дорожать

Если борщовый набор будет дорожать, то вряд ли сильно. Какие-нибудь пару гривен особой погоды потребителям не сделают. Ведь Украина активно импортирует все овощи. Даже при том, что у нас большой урожай лука, мы его импортируем из Нидерландов, Китая, Польши, Испании и даже Кении и Кыргызстана.

Не останавливается импорт помидоров, огурцов. Импорт из Турции наносил ущерб украинским фермерам и ожидалось, что он сбавит обороты, но Турция до сих пор лидирует в поставках — 440 тонн томатов и 340 тонн огурцов за последние четыре дня. Среди лидеров по поставкам этих овощей также Испания, Марокко, Польша, Албания и т.д. Кроме того, Украина очень много импортирует фруктов из Узбекистана, в частности, винограда, что однозначно приятный факт в условиях войны.

Также Украина активно импортирует молочные продукты — сейчас коровы меньше доятся, надои сокращаются на зиму, и украинский производитель и хотел бы поднять цены, но не может, потому что в Европе цены даже несколько ниже, чем у нас. Соответственно, поступает переработанная продукция из-за границы, в частности сыры, и пользуется спросом у нас. Польша лидирует в снабжении, за ней Германия, Франция и Нидерланды. А Украина в свою очередь сейчас экспортирует сгущенку и сухое молоко, сливочное масло.

То есть процессы экспорт-импорт не останавливаются, и они будут однозначно влиять на цены на внутреннем рынке. И ситуации, которая вдруг все подскочила и подорожала, не будет такого. Несколько гривен, не больше. Но есть и некоторый момент неожиданности с ценами на импортные продукты. Курс евро растет, есть инфляционные процессы и рекомендация от МВФ Нацбанка Украины "отпустить гривну" — все это может повлиять на цены.

Влияют ли удары по железной дороге

На экспорт мы везем и по железной дороге, и по судам, а импорт у нас идет преимущественно более доступным автотранспортом через внутренние пути. Поэтому удары по железной дороге вряд ли повлияют.

Будет ли картофель по 55

Для удовлетворения внутренней потребности страны в картофеле для 50 млн человек достаточно 7,5 млн тонн. Промышленные производители и домохозяйства выращивают не менее 9 млн тонн, при этом людей в Украине сейчас значительно меньше 50 млн, ведь очень много выехало из государства из-за войны.

Поэтому слухи, что из-за засухи и твердой почвы цены на картофель могут подскочить до 55 гривен за килограмм — просто информирование других производителей картофеля о намерении поднять цены на продукцию. Однако и Польша, и Германия в 2025 году получили отличный урожай, и не дадут украинским фермерам это сделать. На их собственных рынках сейчас очень дешевый картофель, и они поставляют его в Украину по 6-7 грн. Конечный потребитель получит картофель по 15-16 гривен, но не по 25 грн или больше, чем в прошлом году.

Что будет с ценами на курятину

У нас более 100 птицефабрик в Украине, и подавляющее большинство из них ориентируется на спрос на внутреннем рынке. Они так же будут страдать от электроэнергии и будут сбрасывать цену, а если будут отключать свет еще и в магазинах, то этот вот объем курятины он будет достаточным. Главное, чтобы мы успевали его употреблять. Будет ли это свежий продукт или переработанный в полуфабрикаты — не важно. Ну, то есть, если и будет подорожание, оно тоже будет в пределах там, ну, 5-7 грн, максимум 10 грн.

Когда точно поднимутся цены в Украине.

Более значительно цены поднимутся обычно под Новый год, Рождество. А дальше будем смотреть реально на эти обстрелы и логистику, насколько они будут влиять на стоимость дизтоплива. Если холодильники (хранилища) будут работать на генераторах, цены на овощи, молочную и мясную продукцию однозначно поползут вверх.