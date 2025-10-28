Готують новий обстріл? Монітори помітили підозрілу активність стратегічної авіації РФ (карта)

Найближчими днями треба бути уважними до повітряних тривог

Росія може готувати черговий масований обстріл України. Ворог стягнув п'ять бортів Ту-95МС, споряджених крилатими ракетами, на аеродроми поблизу України.

Що треба знати:

Росія може готувати масовані удари по Україні

Ворог перебазував споряджені ракетами літаки на аеродроми "Дягилево" та "Енгельс"

Сумарно йдеться про п'ять бортів, готових до завдання удару

Про це попередив військово-аналітичний канал "єРадар", що здійснює моніторинг ситуації у повітряному просторі та дає попередження щодо ворожих повітряних ударів. За його даними, протягом 28 жовтня росіяни передислокували кілька літаків на аеродроми "Дягилево" та "Енгельс".

Аеродроми "Дягилево" та "Енгельс" на карті

За даними моніторингу, на аеродром "Енгельс" з аеродрому "Оленья" що біля Мурманська, ворог передислокував два Ту-95МС. Відстань від авіабази в Енгельсі до України — близько 620 км. Ворог часто використовує його для ударів по Україні.

На аеродромі "Дягилево" перебуває щонайменше п'ять Ту-95МС, три з них споряджені крилатими ракетами. Таким чином, усі борти з Далекого Сходу (5 бортів), які були споряджені крилатими ракетами, тепер перебувають на аеродромах поблизу України. Аеродром "Дягілево" віддалений від України на близько 500 км і часто є точкою, звідки ворожі літаки злітають для пусків ракет на Україну.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 25 жовтня Росія завдала масованого ракетного удару по Києву. Загинуло двоє людей, ракета влучила поблизу житлових будинків і дитячого садка.