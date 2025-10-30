Снижение пошлин, ядерные испытания и война в Украине. Чем закончилась встреча Трампа и Си Цзиньпина
-
-
Президент США анонсировал визит в Китай и оценил разговор с китайским лидером на 12 из 10
Встреча президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина в Южной Корее завершилась. На ней они говорили о войне в Украине, торговых отношениях и не только.
Что нужно знать:
- Встреча Трампа и Си Цзиньпина длилась 1 час 40 минут
- Президент США анонсировал поездку в Китай в апреле
- Пошлины для Китая будут уменьшены с 57% до 47%
По данным Reuters, пресс-конференцию с прессой после личного разговора лидеры не проводили, однако президент США сделал несколько заявлений на борту своего самолета. "Телеграф" собрал главное со встречи Трампа и Си Цзиньпина.
"Это была удивительная встреча. Он отличный лидер. Было принято много решений", — заявил глава Белого дома о встрече с Си Цзиньпинем
Главные заявления Трампа с борта самолета Air Force One:
- Я поеду в Китай в апреле, Си приедет сюда где-то после этого.
- Вопрос редкоземельных ресурсов решен. Они уже заселены. И это касается всего мира, можно сказать, что это была мировая ситуация, а не только ситуация в США.
- Все проводят ядерные испытания, у нас больше ядерного оружия, чем у кого-либо, но мы не проводим испытаний. Я думаю, что для нас уместно начать испытание, поскольку другие также проводят испытания ядерного оружия.
- США ведут переговоры с Россией о ядерном разоружении.
- По шкале от 0 до 10 встреча с Си оценивается мной в 12.
- Израильского солдата убили, и они совершили месть. Прекращение огня все еще действует.
- Мы договорились уменьшить пошлины с 57% до 47%
- Это нормально, что у двух крупнейших экономик мира иногда возникают недоразумения. Мы, как вожди китайско-американских отношений, должны держать правильный курс.
- Я бы очень хотел, чтобы Китай помог нам с Россией.
- Санкции против "Роснефти" и "Лукойла" уже заставили китайские и индийские компании сокращать закупки российской нефти.
Кроме того, Трамп хочет договоренностей по закупкам сои и ограничениям ядерных вооружений. При этом Вашингтон надеется, что Китай поспособствует сокращению импорта энергоресурсов из РФ, чтобы заставить Кремль прекратить войну против Украины.
