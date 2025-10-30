Снижение пошлин, ядерные испытания и война в Украине. Чем закончилась встреча Трампа и Си Цзиньпина

Президент США анонсировал визит в Китай и оценил разговор с китайским лидером на 12 из 10

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина в Южной Корее завершилась. На ней они говорили о войне в Украине, торговых отношениях и не только.

Что нужно знать:

Встреча Трампа и Си Цзиньпина длилась 1 час 40 минут

Президент США анонсировал поездку в Китай в апреле

Пошлины для Китая будут уменьшены с 57% до 47%

По данным Reuters, пресс-конференцию с прессой после личного разговора лидеры не проводили, однако президент США сделал несколько заявлений на борту своего самолета. "Телеграф" собрал главное со встречи Трампа и Си Цзиньпина.

"Это была удивительная встреча. Он отличный лидер. Было принято много решений", — заявил глава Белого дома о встрече с Си Цзиньпинем

Главные заявления Трампа с борта самолета Air Force One:

Я поеду в Китай в апреле, Си приедет сюда где-то после этого.

Вопрос редкоземельных ресурсов решен. Они уже заселены. И это касается всего мира, можно сказать, что это была мировая ситуация, а не только ситуация в США.

Все проводят ядерные испытания, у нас больше ядерного оружия, чем у кого-либо, но мы не проводим испытаний. Я думаю, что для нас уместно начать испытание, поскольку другие также проводят испытания ядерного оружия.

США ведут переговоры с Россией о ядерном разоружении.

По шкале от 0 до 10 встреча с Си оценивается мной в 12.

Израильского солдата убили, и они совершили месть. Прекращение огня все еще действует.

Мы договорились уменьшить пошлины с 57% до 47%

Это нормально, что у двух крупнейших экономик мира иногда возникают недоразумения. Мы, как вожди китайско-американских отношений, должны держать правильный курс.

Я бы очень хотел, чтобы Китай помог нам с Россией.

Санкции против "Роснефти" и "Лукойла" уже заставили китайские и индийские компании сокращать закупки российской нефти.

Кроме того, Трамп хочет договоренностей по закупкам сои и ограничениям ядерных вооружений. При этом Вашингтон надеется, что Китай поспособствует сокращению импорта энергоресурсов из РФ, чтобы заставить Кремль прекратить войну против Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп устроил шоу в Японии. Он решил покорить военных своим фирменным жестом.