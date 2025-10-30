Путин доболтался: Трамп объявил о немедленном возобновлении ядерных испытаний в США

Трамп заявил, что у него нет другого выбора, кроме как отдать соответствующий приказ

Российские ракетно-ядерные "пугалки", которые Кремль в последнее время активно запускает "в эфир", неожиданно дали обратный эффект. На фоне заявлений российского правителя Владимира Путина о "Буревестниках" и "Посейдонах" президент США Дональд Трамп объявил о немедленном возобновлении ядерных испытаний в США.

Что нужно знать:

Трамп объявил, что возобновление испытаний произойдет "немедленно": с 1992 года Вашингтон их не проводил

Его заявление прозвучало на фоне похвальбы Путина испытаниями очередных "аналоговнетов"

Ядерные арсеналы США и России фактически равны, несмотря на то, что в России больше боеголовок

Трамп в собственной социальной сети Truth Social опубликовал сообщение, в котором заявил, что предписывает возобновить ядерные испытания в США. По словам Трампа, США имеют "больше ядерного оружия, чем кто-либо другой", президент США добавил, что он не хочет отдавать такие приказы, но другого выбора нет.

"В связи с проводимыми другими странами программами испытаний я поручил Министерству войны (новое название Пентагона, — ред.) начать испытания нашего ядерного оружия на равноправной основе. Этот процесс начнется немедленно. Благодарю вас за внимание к этому вопросу", — написал он.

Отметим, что последнее регулярное испытание ядерного оружия, подземное, произошло в США 23 сентября 1992 года. После этого США добровольно придерживались моратория на ядерные испытания — наземные, подводные и подземные или другие. Действовали только мирные ядерные программы.

Похвальба Путина

Российский правитель Владимир Путин 29 октября похвастался якобы удачными испытаниями очередных российских "аналоговнетов" — ракеты "Буревестник", которая якобы может летать благодаря ядерному реактору и ядерной торпеды "Посейдон". Весь этот больной бред, что показательно, Путин озвучил во время своего визита в Центральный военный клинический госпиталь в Москве.

Путин заявил, что "Посейдон" якобы был испытан 28 октября и оказался мощнее "Сармата" — ядерной ракеты, которую лживый российский правитель обещает поставить на вооружение, несмотря на его же собственные заявления о том, что она уже на нем находится. Что касается "Буревестника", то еще до выступления Путина руководитель Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов похвастался, что ракета якобы летела 15 часов, преодолев за это время 14 тысяч километров.

Однако лживые хвастовства Путина в большинстве своем были проигнорированы Европой, что стало неожиданным результатом для Кремля. Реакция же Трампа показала, что в "ядерные заявления" и эскалацию можно играть вдвоем.

При этом реально ядерные арсеналы США и России фактически равны, несмотря на то, что "по документам" у Кремля больше боеголовок. По приблизительным подсчетам, США имеют 5177 ядерных боеголовок, из которых более 1700 находятся на боевом дежурстве. Россия имеет почти 5,5 тысячи ядерных боеголовок, из которых также находится на дежурстве примерно 1700 единиц.

Однако американское ядерное оружие модернизировано, прошло переоборудование и в основном боеспособно. В то время как большинство российского ядерного арсенала — это советское наследие, боеспособность которого вызывает большие сомнения. А "новейшие" российские разработки часто падают, не летают и, несмотря на заявления Кремля, выглядят очень жалко.