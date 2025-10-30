Кудрицкий даже не знал человека, сговор с которым ему инкриминируют, — адвокат

Сам Кудрицкий считает выдвинутое ему подозрение абсурдным, а судебное решение о содержании под стражей — политическим

Бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, которому ГБР инкриминирует мошенничество на сумму свыше 13,7 млн грн, никогда не знал и до сих пор не знает другого фигуранта дела — директора ООО "Визин Рич" Игоря Гринкевича, с которым он якобы был в сговоре.

Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил адвокат Кудрицкого Николай Грабик во время судебного заседания по избранию Владимиру Кудрицкому меры пресечения.

Напомним, 29 октября судья Кристина Константинова (известная тем, что ранее отправляла под домашний арест активиста Романа Ратушного) определила для Владимира Кудрицкого меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в 13,7 млн грн .

Адвокат также подчеркнул, что в настоящее время у стороны обвинения нет никакого доказательства получения Кудрицким какой-то материальной выгоды в якобы мошеннической сделке, которую ему инкриминирует ГБР.

"Он не знал и не знает (другого фигуранта)… Относительно Кудрицкого у них (стороны обвинения) нет ни одного документа, ни одного доказательства, что он с этого что-то получил", — подчеркнул адвокат, отвечая на вопрос "Телеграфа" о связях Кудрицкого с Гринкевичем и наличии в деле доказательств материальной заинтересованности Кудрицкого.

Отметим, что Владимира Кудрицкого подозревают в мошеннических действиях, в результате которых пострадал частный банк "Конкорд" (в настоящее время находится в состоянии ликвидации).

Ситуация выглядит следующим образом: в 2018 году по результатам двух проведенных тендеров "Укрэнерго" заключило с подрядчиком ООО "Визин Рич" соглашение, согласно которому подрядчик должен был выполнить работы по обустройству забора вокруг подстанции "Южная" НЭК "Укрэнерго".

Учитывая, что суммы сделок были значительными, от исполнителя требовалось предоставление банковской гарантии, которую он в свою очередь предоставил, заключив соответствующий договор с банком "Конкорд".

"Укрэнерго" перечислило ООО "Визин Рич" авансовый платеж, но впоследствии оказалось, что подрядчик не выполнил условия договора, поэтому "Укрэнерго" через суд взыскало с банка прогарантированные средства в сумме 13,7 млн грн. Ну а банк уже, соответственно, потребовал средства с ООО "Визин Рич", которые в итоге не смог получить.

"Учитывая вышеизложенную схему, Гринкевич, действуя по предварительному сговору с Кудрицким и другими неустановленными лицами, умышленно, действуя из корыстных побуждений, 30.11.2018 путем обмана завладели денежными средствами, выделявшимися как предоплата по двум договорам, которые изложены в ходатайстве (относительно содержания под стражей. — Ред.)… на общую сумму 13,73 млн грн", — отметил, в частности, на судебном заседании представитель обвинения.

Сам Кудрицкий во время судебного заседания полностью отверг обвинения, отметив, что он только выполнял возложенные на него обязанности по защите интересов "Укрэнерго".

"Сторона обвинения, кроме факта подписания этих двух договоров, не привела вообще ни одного факта, доказывающего мою причастность к планированию преступления или каких-то мошеннических действий… Для "Укрэнерго" и тогда, и сейчас защита авансовых платежей банковской гарантией – это стандартная практика. Эта практика призвана защитить средства государственной компании от действий недобросовестных подрядчиков, которые могут получить аванс и не выполнить свои обязательства, что и случилось в обсуждаемом случае. При этом НЭК "Укрэнерго", и это также стандартная практика, в таких случаях, взыскивает гарантию ", — отметил экс-руководитель "Укрэнерго".

Он добавил, что это была задача самого банка – проверить добросовестность подрядчика, прежде чем заключать с ним договор гарантии. А сам он на этот процесс никак не мог повлиять и не влиял.

"Никакие факты или документы, говорящие, что я каким-то образом влиял, был причастен к решению заключить договор о банковской гарантии между ООО "Визин Рич" и банком "Конкорд", в материалах, с которыми я имел не очень много времени ознакомиться, отсутствуют. Соответственно, фактически выходит, что меня обвиняют в том, что "Укрэнерго" с недобросовестного подрядчика взыскало банковскую гарантию, защищая себя от ущерба", — подчеркнул Кудрицкий.

Он также заявил, что считает выдвинутое ему подозрение "не только необоснованным, но и абсурдным".