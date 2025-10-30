Кудрицький навіть не знав людину, змову з якою йому інкримінують, — адвокат

Сам Кудрицький вважає висунуту йому підозру абсурдною, а судове рішення про тримання під вартою — політичним

Колишній очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький, якому наразі ДБР інкримінує шахрайство на суму понад 13,7 млн грн, ніколи не знав і досі не знає іншого фігуранта справи – директора ТОВ "Візин Річ" Ігоря Гринкевича, з яким він, начебто, перебував у змові.

Про це в коментарі "Телеграфу" заявив адвокат Кудрицького Микола Грабик під час судового розгляду щодо обрання Володимиру Кудрицькому запобіжного заходу.

Нагадаємо, 29 жовтня суддя Крістіна Константінова (відома тим, що раніше відправляла під домашній арешт активіста Романа Ратушного) визначила для Володимира Кудрицького запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у 13,7 млн грн .

Адвокат також наголосив, що наразі у сторони обвинувачення немає жодного доказу набуття Кудрицьким якоїсь матеріальної вигоди у, начебто, шахрайській оборудці, яку йому інкримінує ДБР.

"Він не знав і не знає (іншого фігуранта)… Щодо Кудрицького у них (сторони обвинувачення) немає жодного документа, жодного доказу, що він з цього щось отримав", — наголосив адвокат, відповідаючи на питання "Телеграфу" щодо зв’язків Кудрицького з Гринкевичем і наявності у справі доказів матеріальної зацікавленості Кудрицького.

Зауважимо, що Володимира Кудрицького підозрюють у шахрайських діях, в результаті яких постраждав приватний банк "Конкорд" (наразі перебуває у стані ліквідації).

Ситуація виглядає наступним чином: у 2018 році за результатами двох проведених тендерів "Укренерго" уклало із підрядником ТОВ "Візин Річ" угоди, згідно з якими підрядник мав виконати роботи з облаштування огорожі навколо підстанції "Південна" НЕК "Укренерго".

Враховуючи, що суми угод були значними, від виконавця вимагалося надання банківської гарантії, яку він своєю чергою надав, уклавши відповідний договір з банком "Конкорд".

"Укренерго" перерахувало ТОВ "Візин Річ" авансовий платіж, але згодом виявилося, що підрядник не виконав умови договору, тож "Укренерго" через суд стягнуло з банку прогарантовані кошти у сумі 13,7 млн грн. Ну а банк вже, відповідно, став вимагати кошти з ТОВ "Візин Річ", які в результаті не зміг отримати.

"Враховуючи вищевикладену схему, Гринкевич, діючи за попередньою змовою з Кудрицьким та іншими невстановленими особами, умисно, діючи з корисливих мотивів, 30.11.2018 шляхом обману заволоділи грошовими коштами, що виділялися, як попередня оплата за двома договорами, які викладені у клопотанні (щодо тримання під вартою. — Ред.)… на загальну суму 13,73 млн грн", — зазначив, зокрема, у судовому засіданні представник обвинувачення.

Сам Кудрицький під час судового засідання повністю відкинув звинувачення, зазначивши, що він лише виконував покладені на нього обов’язки щодо захисту інтересів "Укренерго".

"Сторона обвинувачення, окрім факту підписання цих двох договорів, не навела взагалі жодного факту, які б доводили мою причетність до планування злочину чи якихось шахрайських дій… Для "Укренерго" і тоді, і зараз захист авансових платежів банківською гарантією – це стандартна практика. Ця практика покликана захистити кошти державної компанії від дій недобросовісних підрядників, які можуть отримати аванс і не виконати свої зобов’язання, що і трапилося у випадку, який обговорюється. При цьому НЕК "Укренерго", і це також стандартна практика, в таких випадках, стягує гарантію", — зазначив ексочільник "Укренерго".

Він додав, що це було завдання самого банку — перевірити добросовісність підрядника, перш ніж укладати з ним договір гарантії. А сам він на цей процес жодним чином не міг вплинути і не впливав.

"Жодні факти, чи документи, які говорять, що я якимось чином впливав, був причетним до рішення укласти договір про банківську гарантію між ТОВ "Візин Річ" і банком "Конкорд", у матеріалах, з якими я мав не дуже часу ознайомитися, відсутні. Відповідно, фактично виходить, що мене обвинувачують у тому, що "Укренерго" з недобросовісного підрядника стягнуло банківську гарантію, захищаючи себе від збитків", — наголосив Кудрицький.

Він також підкреслив, що вважає висунуту йому підозру "не тільки необґрунтованою, а й абсурдною".