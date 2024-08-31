Инвестиционный банкир и финансовый эксперт о рисках увольнения Владимира Кудрицкого:

Куда летит наша энергетика?

Вот именно туда летит. И не из-за обстрелов. Обстрелы это объективная реальность, которая создает риски в энергосистеме. А скорее из-за очередной попытки выстрелить себе в ногу.

Говорят, на Ставке решили уволить Кудрицкого, главу Укрэнерго. Принести в жертву коллективному украинцу, страдающему от отключений света и не понимающему причинно-следственных связей между рекордными обстрелами и внеплановыми отключениями.

Поэтому собралась ставка и уволила.

Это новое слово в реформе корпоративного управления. К черту все эти наблюдательные советы, сложные системы рычагов и противовесов. Лишнее это все. Это рептилоиды придумали. Вяжут по рукам и ногам и не дают принимать простые решения.

А так уволили Кудрицкого и дали свет людям. Как прометей. Несущий огонь. А эти скучные наблюдательные советы только мешают. Тем более что характер поражений таков, что есть куча мелких проблем и через неделю-другую их можно восстановить.

Западные партнеры требуют реформ? Пусть идут к чертям. Мы сами все лучше знаем…

Придумали здесь правила рассказывать. Хотят чтобы мы руки перед едой мыли. Кто они такие вообще…

Евроинтеграция? Условия? Пусть терпят.

А потеря доверия? Так что, в первый раз….

Не страшно. Тем более, деньги Укренего уже привлекла, трансформаторы накопили…пока хватит… а об остальном подумаем завтра…или зимой… долгими темными зимними вечерами будет много времени для размышлений….

А пока решили, что виноват Кудрицкий. Как там у классиков "ты виноват только в том, что я голоден". Вот наш вариант. Потому что многим людям надо питаться. А дальше все просто.

Если решили, что виноват, то виноват. Должен быть наказан. Чего там панькаться. У какого-то Наблюдательного Совета мнение спрашивать. Не ко времени….

В чем виноват? Россияне смогли поразить элементы энергосистемы, использовав кассетные боеприпасы. А где в это время был глава Укрэнерго? Почему не на месте? Почему с битой не бегал по объектам и не отбивал каждый маленький боеприпас? Виноват. Однозначно. Есть такие простые объекты, 100 на 300 метров. Что за проблема их прикрыть? Пустяки.

Готовилось ли Укрэнерго к ударам? Конечно. Как любой генерал готовится к уже имеющейся войне. Предусматривали удары шахедами и имели защиту от этого. Против прямых ударов ракетами по трансформаторам ничего не сделаешь. Новая тактика и кассетные боеприпасы? Интересно, есть ли вообще от этого противодействие. Кроме, конечно, египетских пирамид, стоимостью тысячи трансформаторов, которые она должна прикрыть.

Но это все повод. Не причина.

А какова же тогда причина? Или причины?

Не коллективный игрок, этот Кудрицкий. У всех есть коррупционные скандалы, а у него нет. Не порядок. Не работает в команде. Выделяется. Идет против коллектива. Такого не прощают.

По-английски говорит. Точно шпион. Агент ЦРУ. Это еще Баканов докладывал и Дубинский подтверждал. Говорит по-английски — агент рептилоидов, сороса и еще кого-то там.

Его любят наши западные партнеры и журналисты-расследователи? Ну, разве это возможно для нормального человека. Это точное свидетельство, что с ним что-то не так. Интеллигент паршивый…

Ну и где он находился в марте 2022 года? Сколько у него скальпов кадыровцев? Нечем похвастаться? То-то же…

Однозначно увольнение…

И будь это история о персональной карьере господина Кудрицкого, то это не было бы так страшно. Не справедливо, но не страшно. А это вопрос безопасности. Национальной безопасности. Потому что россияне сделали это с нашей энергосистемой не в первый, но и не в последний раз. И будут еще обстрелы. И будут проблемы. Особенно зимой. И мы будем нуждаться в помощи. А для качественной помощи нужно доверие со стороны тех, кого мы о помощи просим. И при поставках оборудования, которое не на пустом месте накопилось сейчас. И для импорта, который иногда нас спасает. И для финансирования, которое сейчас охотно дают, потому что доверяют менеджменту.

А что будет, если доверие будет потеряно? Мы точно хотим сделать такой эксперимент над собой накануне этой зимы?

Источник Facebook Сергея Фурсы