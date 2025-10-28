Задержали экс-главу "Укрэнерго" Кудрицкого. В чем его подозревают, все детали

ДБР готовит подозрение Владимиру Кудрицкому

На Львовщине Государственным бюро расследований задержан бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Также еще одно подозрение объявлено бизнесмену Игорю Гринкевичу.

Что нужно знать

ДБР задержал бывшего главу "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого во Львовской области

Ему готовят подозрение в мошенничестве

Кудрицкий возглавлял "Укрэнерго" с 2020 по 2024 год и был уволен решением наблюдательного совета компании

О задержании сообщает "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах. Кудрицкому готовят сообщения о подозрении в масштабном мошенничестве и отмывании средств, полученных преступным путем.

По данным следствия, оба фигуранта могли быть причастны к завладению средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию энергетических объектов еще в 2018 году.

На днях ДБР проводило обыски у бывшего главы "Укрэнерго". Следователи расследуют возможное злоупотребление служебным положением и завладение средствами гос компании. Правоохранители проверяют злоупотребление служебным положением и растрату средств государственной компании. По предварительным данным, речь шла о вероятном завышении объемов вырубки леса и стоимости работ при строительстве энергетических магистралей.

Что известно о Кудрицком

Владимир Кудрицкий

Владимир Кудрицкий возглавлял "Укрэнерго" с 2020 по 2024 год. Его увольнение инициировал наблюдательный совет компании — решение поддержали трое представителей государства и один независимый член. Два других члена совета выступили против. Перед голосованием международные партнеры призвали правительство приостановить процесс увольнения, однако решение осталось в силе.

Скандалы с Кудрицким

Имя бывшего главы "Укрэнерго" не впервые появляется по резонансным делам. В августе 2024 года его назначили в Совет по восстановлению детской больницы "Охматдет", что вызвало возмущение. Активисты обратились к министру здравоохранения Виктору Ляшко, напоминая об открытых НАБУ и СБУ производствах по поводу возможных хищений при закупках бронежилетов.

Кроме того, сообщалось, что Кудрицкого освободили из-за ненадлежащей защиты энергетических объектов от российских обстрелов. Речь шла об отсутствии достаточных укрытий и защитных сооружений. Сам Кудрицкий все возражал, заявляя, что более 60 антидроновых укрытий уже построены, и профинансированы они на средства международных партнеров. Эксперты также указывали, что причина увольнения Кудрицкого может быть другой, а его просто сделали "козлом отпущения".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что должностное лицо "Укрэнерго" времен Кудрицкого задержано за передачу информации об энергообъектах России. Он являлся руководителем департамента безопасности.