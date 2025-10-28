Задержали экс-главу "Укрэнерго" Кудрицкого. В чем его подозревают, все детали
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
ДБР готовит подозрение Владимиру Кудрицкому
На Львовщине Государственным бюро расследований задержан бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Также еще одно подозрение объявлено бизнесмену Игорю Гринкевичу.
Что нужно знать
- ДБР задержал бывшего главу "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого во Львовской области
- Ему готовят подозрение в мошенничестве
- Кудрицкий возглавлял "Укрэнерго" с 2020 по 2024 год и был уволен решением наблюдательного совета компании
О задержании сообщает "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах. Кудрицкому готовят сообщения о подозрении в масштабном мошенничестве и отмывании средств, полученных преступным путем.
По данным следствия, оба фигуранта могли быть причастны к завладению средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию энергетических объектов еще в 2018 году.
На днях ДБР проводило обыски у бывшего главы "Укрэнерго". Следователи расследуют возможное злоупотребление служебным положением и завладение средствами гос компании. Правоохранители проверяют злоупотребление служебным положением и растрату средств государственной компании. По предварительным данным, речь шла о вероятном завышении объемов вырубки леса и стоимости работ при строительстве энергетических магистралей.
Что известно о Кудрицком
Владимир Кудрицкий возглавлял "Укрэнерго" с 2020 по 2024 год. Его увольнение инициировал наблюдательный совет компании — решение поддержали трое представителей государства и один независимый член. Два других члена совета выступили против. Перед голосованием международные партнеры призвали правительство приостановить процесс увольнения, однако решение осталось в силе.
Скандалы с Кудрицким
Имя бывшего главы "Укрэнерго" не впервые появляется по резонансным делам. В августе 2024 года его назначили в Совет по восстановлению детской больницы "Охматдет", что вызвало возмущение. Активисты обратились к министру здравоохранения Виктору Ляшко, напоминая об открытых НАБУ и СБУ производствах по поводу возможных хищений при закупках бронежилетов.
Кроме того, сообщалось, что Кудрицкого освободили из-за ненадлежащей защиты энергетических объектов от российских обстрелов. Речь шла об отсутствии достаточных укрытий и защитных сооружений. Сам Кудрицкий все возражал, заявляя, что более 60 антидроновых укрытий уже построены, и профинансированы они на средства международных партнеров. Эксперты также указывали, что причина увольнения Кудрицкого может быть другой, а его просто сделали "козлом отпущения".
Ранее "Телеграф" рассказывал, что должностное лицо "Укрэнерго" времен Кудрицкого задержано за передачу информации об энергообъектах России. Он являлся руководителем департамента безопасности.