Суд выбрал меру пресечения экс-главе "Укрэнерго" Кудрицкому

Некоторые нардепы пришли поддержать в зал суда Кудрицкого

В среду, 29 октября, в Печерском районном суде Киева проходит рассмотрение дела бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, которого задержали накануне. Суд отправил его под стражу на два месяца с залогом почти 14 миллионов гривен. Отметим, что сторона обвинения как раз и просила для него содержания под стражей с возможностью залога в 13 млн гривен.

Что нужно знать:

28 октября ГБР задержало Кудрицкого во Львовской области, ему готовят подозрение в мошенничестве

Кудрицкий возглавлял "Укрэнерго" с 2020 по 2024 год и был уволен решением наблюдательного совета компании

Кудрицкого пришли поддержать народные депутаты

В зале суда находится корреспондент "Телеграфа" и с места событий рассказывает, что происходит во время процесса.

Печерский районный суд, дело Кудрицкого. Фото: "Телеграф"

Адвокат Кудрицкого Николай Грабик выразил надежду, что его подзащитный по результатам рассмотрения сам сможет прокомментировать всю ситуацию.

Что примечательно, именно так (Николай Грабик) звали следователя СБУ в деле Юлии Тимошенко.

Поддержать Кудрицкого пришли некоторые народные депутаты, в том числе, Ярослав Железняк.

При этом Железняк комментирует ситуацию в своем Telegram-канале:

"Даже если каким-то образом поверить в версию ДБР, что через 7 лет мощного расследования они установили завладение группой лиц 13,7 млн. грн. Так почему ДБР просит заключение под стражу с альтернативой залога 90 млн грн???!!!"

Предыстория

28 октября Государственное бюро расследований задержало Владимира Кудрицкого. Также еще одно подозрение объявлено бизнесмену Игорю Гринкевичу.

В ГБР сообщили о задержании и отметили, что оба фигуранта, по мнению следствия, причастны к завладению средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем еще в 2018 году. Считается, что Кудрицкий, который тогда был заместителем директора по инвестициям ГП "НЭК "Укрэнерго", вступил в сговор с представителями частной компании.

Между сторонами было заключено два договора на общую сумму более 68 млн грн. После этого госпредприятие перечислило подрядчику более 13,7 млн грн авансовых платежей, которые злоумышленники присвоили ГБР

