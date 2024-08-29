Главе "Укрэнерго" срочно ищут замену: кто в списке кандидатов и кому "насолил" Кудрицкий

На его место уже есть 4 претендента

Офис президента совместно с Министерством энергетики ищут замену действующему главе "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому. Собеседование прошли 4 потенциальных кандидата. Об этом "Телеграфу" рассказал источник в энергосфере.

Среди претендентов: экс-директор "Хмельницкоблэнерго" Олег Козачук, и.о. директора ГП "Гарантированный покупатель" Александр Некрасов, председатель наблюдательного совета "Оператора рынка" Дмитрий Олефир и генеральный директор АО "Оператор рынка" Александр Гавва. Последние были советниками действующего министра энергетики Германа Галущенко.

"Эти собеседования не являются официальными. Информация начала появляться в конце прошлой недели. Сами кандидаты не стесняются делиться своими впечатлениями от собеседований. Об этом знают уже 30-50 человек", — рассказывает собеседник "Телеграфа", знакомый с ситуацией.

Разговора лично с Кудрицким о его возможном увольнении еще не было. Согласно закону, избранием руководителя "Укрэнерго" должен заниматься наблюдательный совет, у которого, по информации "Телеграфа", пока нет намерений уволить действующего руководителя.

Но источник издания подтверждает, что у Кудрицкого напряженные отношения как с министром Галущенко, так и с заместителем главы Офиса президента Ростиславом Шурмой, который также принимает участие в отборе кандидата.

"Господин Кудрицкий не устраивает министра, и, возможно, некоторых заместителей главы Офиса президента. Я думаю, что основная проблема в том, что "Укрэнерго" — это компания, в которой осталось корпоративное управление, прозрачные процессы и прозрачные закупки", — рассуждает собеседник.

Доказательством этого тезиса собеседник называет привлечение международной помощи для закупки оборудования. Также это свидетельствует о лояльности партнеров к самому главе "Укрэнерго".

Напряжение между министром и Кудрицким началось после намерений Министерства управлять компанией в ручном режиме. Источник вспоминает, что неоднократно предпринимались попытки заставить "Укрэнерго" переправлять деньги с балансирующего рынка электроэнергии конкретным компаниям, а не так, как это предусмотрено в правилах рынка.

"Когда они на это не соглашались, то в Министерстве были недовольны. Также были попытки ввести своих людей в правление компании вне конкурса. Это не нравилось, я думаю, и независимым членам наблюдательного совета", — рассказывают "Телеграфу" на энергетическом рынке.

К тому же участие Шурмы в возможном освобождении Кудрицкого неслучайно. По словам собеседника, благодаря платформе DataHub "Укрэнерго" удалось установить, что в 2023 году на оккупированных территориях находились потребители электроэнергии из украинской сети. Об этом компания предупредила министерство. Позже журналисты установили, что этими потребителями могли быть компании братья Шурмы.

"Так случилось, что солнечные электростанции на оккупированных территориях получали безвозмездную электроэнергию из подконтрольной части энергосистемы, и эти солнечные электростанции принадлежали брату Шурмы. Раскрытие этих данных, вероятно, также не добавляет любви к "Укрэнерго", — рассуждает источник.

Напомним, Кудрицкий заявил, что все электростанции, поврежденные массированными российскими обстрелами, не удастся восстановить до зимы. Однако в этом году у Украины будет инструмент, который помогает энергосистеме.