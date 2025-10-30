Прощальный подарок лета. Где и когда в Украине еще будет 20 градусов тепла

На выходные погода порадует теплом в некоторых областях

В этом году осень выдалась в Украине холодной и дождливой. Однако в начале ноября она порадует часть областей существенным потеплением. Так, 1 и 2 ноября в части регионов страны будет до +20 тепла, а в других чуть холоднее.

"Телеграф", со ссылкой на данные портала Ventusky, рассказывает прогноз погоды на выходные 1-2 ноября. Кому из украинцев погода сделает последний летний подарок.

Погода в субботу, 1 ноября

В западных областях Украины в субботу ожидается облачная погода, но без серьезных осадков. Средняя температура в областях — +10-14 градусов. Холоднее всего будет в Житомирской области (+9), а теплее всего — в Ивано-Франковской и Черновицкой областях (+16).

На севере Украины ожидается хмурая погода, в большинстве областей без осадков, только в Черниговской возможны незначительные дожди. Средняя температура — +9-11 градусов тепла. В центральных областях также преимущественно без осадков. Столбики термометров поднимутся до +11-12 градусов.

В восточных областях ожидается хмурая погода с небольшими осадками в Полтавской и Харьковской областях. Средняя температура — +10-12 градусов.

На юге в субботу ожидается хмурая погода с прояснениями, осадков не прогнозируют. Средняя температура +12-13 градусов, но +16 ожидается в Одесской области.

Погода в воскресенье, 2 ноября

В воскресенье в Украине ожидается теплая погода, местами до 20 градусов тепла. Погода порадует солнцем все западные области — во Львовской, Закарпатской, Ровенской, Тернопольской и других областях без осадков. Средняя температура — +15-17 градусов, а во Львовской и Ивано-Франковской областях — до +19-20 градусов тепла.

В северных областях ожидается небольшая облачность, но без осадков. Средняя температура в Черниговской и Сумской областях — +11-12 градусов тепла. В центральной части Украины ожидается небольшая облачность без осадков. Средняя температура в Черкассах и Кропивницком — +11-13 градусов тепла.

На востоке тоже без осадков, но ожидается небольшая облачность. Средняя температура в Запорожье, Харькове, Днепре — + 11-13 градусов тепла.

В южных областях Украины ожидается небольшая облачность, но без осадков. Температура воздуха в Одесской, Николаевской и Херсонской областях — +14-15 градусов.

