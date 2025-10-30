Прощальный подарок лета. Где и когда в Украине еще будет 20 градусов тепла

На выходные погода порадует теплом в некоторых областях

Цього року осінь видалася в Україні холодною та дощовою. Однак на початку листопада вона потішить частину областей суттєвим потеплінням. Так, 1 та 2 листопада в частині регіонів країни буде до +20 тепла, а в інших трохи холодніше.

"Телеграф", з посиланням на дані порталу Ventusky, розповідає прогноз погоди на вихідні 1-2 листопада. Комусь із українців погода зробить останній літній подарунок.

Погода в суботу, 1 листопада

У західних областях України у суботу очікується хмарна погода, але без опадів. Середня температура в областях – +10-14 градусів. Найхолодніше буде в Житомирській області (+9), а найтепліше — в Івано-Франківській та Чернівецькій областях (+16).

На півночі України очікується похмура погода, у більшості областей без опадів, лише на Чернігівщині можливі незначні дощі. Середня температура — +9-11 градусів тепла. У центральних областях переважно без опадів. Стовпчики термометрів піднімуться до +11-12 градусів.

У східних областях очікується похмура погода з невеликими опадами у Полтавській та Харківській областях. Середня температура — +10-12 градусів.

На півдні у суботу очікується похмура погода з проясненнями, опадів не прогнозують. Середня температура +12-13 градусів, але +16 очікується на Одещині.

Погода в неділю, 2 листопада

У неділю в Україні очікується тепла погода, подекуди до 20 градусів тепла. Погода порадує сонцем усі західні області – у Львівській, Закарпатській, Рівненській, Тернопільській та інших областях без опадів. Середня температура – +15-17 градусів, а у Львівській та Івано-Франківській областях – до +19-20 градусів тепла.

У північних областях очікується невелика хмарність, але без опадів. Середня температура у Чернігівській та Сумській областях — +11-12 градусів тепла. У центральній частині України очікується невелика хмарність, без опадів. Середня температура в Черкасах та Кропивницькому — +11-13 градусів тепла.

На сході також без опадів, але очікується невелика хмарність. Середня температура у Запоріжжі, Харкові, Дніпрі — + 11-13 градусів тепла.

У південних областях очікується невелика хмарність, але без опадів. Температура повітря в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях – +14-15 градусів.

Раніше "Телеграф" публікував календар на листопад 2025 року. Скільки вихідних та свят буде в українців.