Прикольные открытки и картинки, чтобы поздравить близких с Хэллоуином
В этот день, 31 октября, в мире отмечается Хэллоуин
Каждый год в мире и в Украине 31 октября отмечается необычный праздник Хэллоуин. К этому событию люди устраивают "страшные" костюмированные вечеринки, фотосессии и флешмобы с костюмами и гримом в соцсетях. А также поздравляют друг друга лично и в соцсетях.
"Телеграф" подготовил яркие и прикольные картинки, а также поздравления своими словами, чтобы вы могли отправить близких, друзьям или коллегам в соцсетях и мессенджерах.
Открытки и поздравления с Хэллоуином 2025
С Хэллоуином! Пусть ночь будет полна жутковатого веселья, а твой костюм станет звездой вечеринки! Собирай побольше сладостей!
***
Счастливого Хэллоуина! Желаю тебе мистической атмосферы, дружеских посиделок и кучу вкусных конфет! Пусть страх будет только игровым!
Хэллоуин уже здесь! Надевай самый крутой костюм и пугай всех своим весельем! Пусть ночь будет волшебной и полной смеха!
***
Поздравляю с Хэллоуином! Пусть тыквы светят ярко, а привидения будут только добрыми. Повеселись от души!
С Хэллоуином, друг! Желаю встретить парочку дружелюбных призраков и набрать полную корзину сладостей! Пусть ночь будет незабываемой!
***
С праздником Хэллоуина! Пусть твоя вечеринка будет самой жутко-весёлой, а костюм — самым оригинальным! Улыбок и угощений!
Хэллоуин зовёт! Желаю тебе мистического настроения, крутых костюмов и море веселья! Пусть ночь будет полна сюрпризов!
***
Счастливого Хэллоуина! Пусть тыквенный фонарь освещает твой путь, а ночь приносит только радость и смех! Празднуй на полную!
С Хэллоуином тебя! Желаю пугать всех своим креативным костюмом и наслаждаться этой волшебной ночью! Пусть будет сладко и весело!
***
Поздравляю с Хэллоуином! Пусть эта ночь будет полна загадок, смеха и вкусных угощений! Танцуй с ведьмами и веселись!
