Прикольные открытки и картинки, чтобы поздравить близких с Хэллоуином

В этот день, 31 октября, в мире отмечается Хэллоуин

Каждый год в мире и в Украине 31 октября отмечается необычный праздник Хэллоуин. К этому событию люди устраивают "страшные" костюмированные вечеринки, фотосессии и флешмобы с костюмами и гримом в соцсетях. А также поздравляют друг друга лично и в соцсетях.

"Телеграф" подготовил яркие и прикольные картинки, а также поздравления своими словами, чтобы вы могли отправить близких, друзьям или коллегам в соцсетях и мессенджерах.

Открытки и поздравления с Хэллоуином 2025

С Хэллоуином! Пусть ночь будет полна жутковатого веселья, а твой костюм станет звездой вечеринки! Собирай побольше сладостей!

***

Счастливого Хэллоуина! Желаю тебе мистической атмосферы, дружеских посиделок и кучу вкусных конфет! Пусть страх будет только игровым!

Хэллоуин уже здесь! Надевай самый крутой костюм и пугай всех своим весельем! Пусть ночь будет волшебной и полной смеха!

***

Поздравляю с Хэллоуином! Пусть тыквы светят ярко, а привидения будут только добрыми. Повеселись от души!

С Хэллоуином, друг! Желаю встретить парочку дружелюбных призраков и набрать полную корзину сладостей! Пусть ночь будет незабываемой!

***

С праздником Хэллоуина! Пусть твоя вечеринка будет самой жутко-весёлой, а костюм — самым оригинальным! Улыбок и угощений!

Хэллоуин зовёт! Желаю тебе мистического настроения, крутых костюмов и море веселья! Пусть ночь будет полна сюрпризов!

***

Счастливого Хэллоуина! Пусть тыквенный фонарь освещает твой путь, а ночь приносит только радость и смех! Празднуй на полную!

С Хэллоуином тебя! Желаю пугать всех своим креативным костюмом и наслаждаться этой волшебной ночью! Пусть будет сладко и весело!

***

Поздравляю с Хэллоуином! Пусть эта ночь будет полна загадок, смеха и вкусных угощений! Танцуй с ведьмами и веселись!

