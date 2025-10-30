Готовьте кошельки: когда в Украине Черная пятница и что лучше не покупать в этот день

Не все покупки в период распродаж могут оказаться выгодными

Каждый год под конец ноября в Украине и мире начинается сезон скидок и распродаж, приуроченных к Черной пятнице. Эта традиция пришла из США, там Черная пятница проводится в пятницу после Дня благодарения, который отмечается в каждый четвертый четверг ноября. В 2025 году этот день выпадает на 28 ноября.

"Телеграф" расскажет о традициях Черной пятницы, и какие товары лучше не покупать в этот период.

Что такое Черная пятница?

Традиционно с Черной пятницы начинается период предновогодних распродаж и закупок к праздникам. В это время торговые сети и магазины предлагают покупателям серьезные скидки и программы лояльности.

В Украине крупные торговые сети начинают промоакции заранее — примерно с 23-25 ноября, а то и раньше, стартуют распродажи, и людям предлагают огромные скидки и выгодные акции. А продолжаются они еще несколько дней после Черной пятницы.

Чтобы сделать наиболее выгодные покупки в период чернопятничных скидок, нужно заранее, то есть уже сейчас, начинать мониторить цены на интересующие вас товары. Так вы сможете проанализировать и оценить, где скидки реальные, а где только для вида.

Что лучше не покупать в Черную пятницу?

Есть некоторые товары и услуги, которые не стоит покупать в период Черной пятницы, так как есть вероятность не сэкономить, а потратить даже лишнее.

Зимние вещи

Так, эксперты не советуют покупать зимнюю одежду и обувь из новых коллекций. На эти товары в начале холодного сезона будут минимальные скидки. Лучше отложить покупку зимних вещей на конец сезона — январь-февраль.

Ювелирка

Ювелирные изделия также не стоит покупать в Черную пятницу, так как цены на них завышают в период новогодних праздников. Поэтому "скидки" могут быть не такими значительными, как кажутся.

Мебель и матрасы

Мебельные сети также могут завышать цены в преддверии Черной пятницы. А вот реальные скидки на мебель и матрасы могут быть к другим праздникам. Стоит тщательно мониторить цены, если планируете большие закупки.

Авиабилеты и туры

В период Черной пятницы туристические агентства могут предлагать скидки на туры и раннее бронирование. Однако наиболее выгодные предложения обычно бывают после Нового года — в январе-феврале. Так что покупку тура в отпуск лучше отложить.

