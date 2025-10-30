Эти два прибора "пожирают" в десятки раз больше электричества, чем телевизор

Точные цифры энергопотребления зависят от модели, мощности, режима и условий эксплуатации оборудования

В украинских квартирах есть два бытовых прибора, которые тратят большое количество электроэнергии – это кондиционер и электродуховка. Разница с тем же телевизором может составлять до 40 раз.

"Телеграф" решил рассказать, как сэкономить электроэнергию, если вы используете эти агрегаты. На количества потребления влияет много нюансов.

Кондиционер

Большинство современных кондиционеров, которые из-за задержки начала отопительного сезона многие украинцы стали использовать вместо обогревателя, потребляет от примерно 500 до 4 000 Вт в момент работы.

Цифры зависят от модели, мощности, режима и условий эксплуатации. Для сравнения: обычный телевизор потребляет примерно 50–200 Вт во время работы, в зависимости от размера и технологии экрана.

Если такой прибор работает регулярно, за месяц он может "съедать" десятки и даже сотни киловатт-часов, особенно в холодный период. Разница в энергозатратах с другими приборами объясняется режимом работы кондиционера.

При обогреве он либо быстро прогревает помещение и поддерживает температуру, либо вынужден работать дольше и с большей нагрузкой. Это особенно заметно при слабом утеплении или низкой температуре за окном.

Кондиционер

Как сократить расход электроэнергии:

Используйте кондиционер только при необходимости — если нужно слегка обогреть комнату, иногда эффективнее включить обогреватель меньшей мощности.

Устанавливайте комфортную, а не максимальную температуру: разница даже в 1–2 градуса заметно снижает потребление энергии.

Закрывайте окна и двери, чтобы тепло не уходило, и не направляйте поток воздуха прямо на холодные стены или стеклопакеты.

Регулярно очищайте фильтры — загрязнения снижают эффективность и заставляют прибор работать дольше.

При длительном отсутствии дома полностью отключайте устройство от сети, чтобы избежать лишнего расхода в режиме ожидания.

Электрическая духовка

Электрические духовки тоже относятся к энергетическим обжорам. В зависимости от характеристик они потребляют от 2000 до 5000 Вт, что за месяц может составлять примерно 40–90 кВт·ч.

Таким образом разница с энергопотреблением уже упомянутого телевизора может достигать 40 раз. Она объясняется необходимостью духовки быстро разогреваться и поддерживать высокую температуру при приготовлении пищи.

Некоторые модели продолжают использовать электричество даже в режиме ожидания из-за часов или дисплея, что, к слову, касается и кондиционера. В целом, годовое потребление энергии электрической духовкой может достигать 224 кВт·ч.

Как сократить расход электроэнергии:

Разогревайте духовку один раз и используйте это время, чтобы приготовить несколько блюд сразу.

Старайтесь не открывать дверцу слишком часто, чтобы не терять температуру.

За несколько минут до готовности можно выключить духовку — остаточного тепла хватит, чтобы еда дошла сама.

Если духовка потребляет энергию в режиме ожидания, после готовки лучше полностью отключать её от сети.

Ранее энергетический эксперт и соучредитель "Greencubator" Роман Зинченко рассказал, что российская атака 30 октября по Украине была направлена на ключевые электрогенерирующие мощности. Среди них Ладыжинская и Добротворская ТЭС. Последствия ударов еще не известны, но уже сейчас можно говорить, что дефицит электроэнергии усилился.