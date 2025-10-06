Минэнерго определилось с тарифом на электричество: сколько придется платить с ноября

Потребителям дали ответ, подорожает ли свет после начала отопительного сезона

После 31 октября тариф на электрическую энергию для бытовых потребителей останется на текущем уровне. Он составляет 4,32 грн за 1 кВт/ч.

До конца отопительного сезона тариф на электроэнергию в Украине повышать не будут. Об этом неофициально сообщили "УНН" в Министерстве энергетики.

Что нужно знать:

До конца отопительного сезона украинцы будут платить за электроэнергию 4,32 грн/кВт⋅ч

Правительство не планирует повышать тариф, чтобы избежать дополнительной нагрузки на население в условиях войны

Вопрос реформирования энергетического рынка остается актуальным на послевоенный период

В ведомстве отметили, что пересмотр цен не планируется, однако решение правительства по тарифам еще не опубликовано.

Как продлевали действие тарифа

Срок текущего тарифа должен был закончиться 30 апреля, однако Кабинет министров своим решением от 29 числа продлил действие документа на пол года, до конца октября.

Сейчас Минэнерго заявляет, что тариф не будут повышать как минимум до окончания отопительного сезона 2025/26 года.

Позиция министерства

В профильном министерстве подчеркнули, что в условиях войны и экономической нестабильности существует необходимость поддержки населения во избежание значительного роста финансовой нагрузки на бытовых потребителей всех категорий, в том числе от повышения цены на электрическую энергию.

Экспертное мнение

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии OBOZ.UA отметил, что украинский рынок электроэнергии нуждается в реформе, однако повышение тарифов сейчас не имеет смысла, ни экономического, ни какого-либо другого.

"Для населения действительно должны быть установлены рыночные тарифы, но это не означает роста цен", — пояснил эксперт.

По его словам, реформа должна изменить формат доступа к электроэнергии, а не стоимость.

"Это означает изменение принципов рынка. Но случится ли это во время войны? Мое ощущение, что нет", — добавил Харченко.

Напомним, "Телеграф" писал, что в настоящее время в украинской энергосистеме фиксируется дефицит. При повторных ударах по энергетике существует угроза блекаута для Киева и области, а также других регионов страны.