Прилет по Прикарпатью – опасность и для Киева. Энергоэксперт оценил последствия массированной атаки России

Российская атака 30 октября по Украине была направлена на ключевые электрогенерирующие мощности. Среди них Ладыжинская и Добротворская ТЭС. Последствия ударов еще не известны, но уже сейчас можно говорить, что дефицит электроэнергии усилился.

Об этом "Телеграфу" рассказал энергетический эксперт и соучредитель "Greencubator" Роман Зинченко. По его словам, Ладыжинская ТЭС уже страдала от атак России в свое время, а теперь Кремль снова по ней ударил.

Что нужно знать:

Россия совершила комбинированную массированную атаку по Украине в ночь на 30 октября

После атаки утром вводили экстренные отключения света , которые перешли на почасовые ограничения

Энергетическая система Украины связана так, что атаки на западе чувствуют в столице и востоке страны

По словам эксперта, Украина привыкла быть профицитной страной в плане энергетики, а сейчас она дефицитная. К этому следует привыкать и адаптироваться, ведь исправить последствия российских атак быстро не получится. Для улучшения ситуации в стране следует развивать альтернативные транспортные "коридоры" для электроэнергии, внедрять больше локальной генерации и т.д.

"В любом случае эта атака – это шаг к тому, что дефицит мощности в украинской сети возрастет, и нам нужно готовиться к сокращению потребления", – говорит Зинченко.

Какая ситуация с Ладыжинской ТЭС

Зинченко отмечает, что точно утверждать, что Ладыжин может повторить судьбу Шостки на Сумщине и остаться без света, воды и отопления, не может. Однако Ладыжин находится под ударом с первого года полномасштабной войны.

Ладыжинская ТЭС

Этот город – важный и большой энергетический узел. Здесь есть тепловая станция и небольшая ГЭС. Этим и обусловлен интерес России к городу, а также и перебои со светом в Ладыжине. Ведь города, расположенные рядом с генерирующими мощностями крепко привязаны к ним, довольно часто без альтернативы.

"Архитектура энергетических сетей этих городов, рядом с тепловой станцией, завязана полностью на этих объектах, так как никто не рассчитывал, что эти объекты будут системно выбивать", — говорит эксперт.

Последствия атаки по Ладыжину

Угроза блекаута для Киева и центра Украины

Зинченко объясняет, что угроза блекаута и перебоев со светом есть до тех пор, пока существует Россия. Украине нужно учиться планировать функционирование энергосистемы исходя из реалий.

"До тех пор пока Россия существует, она будет воплощать агрессивные планы. До 2022 года эти планы были в ограниченном географическом проекте, а затем они расширились", — говорит эксперт.

По его словам, усовершенствованная архитектура энергетической системы может выдержать напор России, но генерация и дистрибуция – это разные задачи, разные составляющие. Соответственно, Янтарь – это генерирующие мощности, а есть объекты, просто транспортирующие электроэнергию. Эти пути не столь прямые, как кто-то может подумать, но тесно связанные. Потому удары по Западу страны могут ощутить в Харьковской или Полтавской области и наоборот.

"Так или иначе, эта ситуация будет влиять на всю энергосистему Украины. Потому что она функционирует как одно целое и если прилетело по Прикарпатью, это не значит, что Киев может себя чувствовать спокойно. Потому что это единая система с единым балансом и, к сожалению, с единым дефицитом", — резюмирует эксперт.

