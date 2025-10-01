Загадочная вспышка зеленого света наделала беды? Что известно о перебоях с электричеством в Днепре и Запорожье

Днепряне отмечают, что, кроме перебоев по электроснабжению, у некоторых исчезла вода

Вечером среды, 1 октября, в Днепре внезапно исчез свет, но в считанные секунды электроэнергия появилась. Местные отмечают, что наблюдали вспышку зеленого или голубого сияния до начала перебоев.

В то же время, корреспонденты "Телеграфа" добавляют, что электроснабжение на несколько секунд исчезало в нескольких районах. Это также подтверждают днепряне в местных каналах.

О проблемах с электроснабжением пишут также жители Запорожья и Днепропетровской области.

Тем временем в пресс-службе "ДТЭК Днепровские электросети" Суспильного сообщили, что повреждений или замыканий не фиксировали. Дело в том, что в сети уже строились теории о возможном замыкании на подстанции.

Жители некоторых районов также пишут, что были перебои с водой. В то же время, остается неизвестной природа странной вспышки света, а причина перебоев электроэнергии в регионе выясняется.

Скриншот с местного чата

Ранее "Телеграф" писал, что из-за российских обстрелов часть Черниговщины и Киевщины залилась без света. Из-за отсутствия электроэнергии фиксируются перебои с водоснабжением.