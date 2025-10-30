Ці два прилади "пожирають" у десятки разів більше електрики, ніж телевізор

Точні цифри енергоспоживання залежать від моделі, потужності, режиму та умов експлуатації обладнання

В українських квартирах є два побутові прилади, які витрачають велику кількість електроенергії – це кондиціонер та електродуховка. Різниця з тим самим телевізором може становити до 40 разів.

"Телеграф" вирішив розповісти, як зекономити електроенергію, якщо ви використовуєте ці агрегати. На кількість споживання впливає багато нюансів.

Кондиціонер

Більшість сучасних кондиціонерів, які через затримку початку опалювального сезону багато українців почали використовувати замість обігрівача, споживає приблизно від 500 до 4 000 Вт у момент роботи.

Цифри залежать від моделі, потужності, режиму та умов експлуатації. Для порівняння: звичайний телевізор споживає приблизно 50-200 Вт під час роботи, залежно від розміру та технології екрану.

Якщо такий прилад працює регулярно, за місяць він може з’їдати десятки і навіть сотні кіловат-годин, особливо в холодний період. Різниця в енерговитратах з іншими приладами пояснюється режимом кондиціонера.

Під час обігріву він або швидко прогріває приміщення і підтримує температуру, або змушений працювати довше і з більшим навантаженням. Це особливо помітно при слабкому утепленні або низькій температурі за вікном.

Кондиціонер

Як скоротити витрати електроенергії:

Використовуйте кондиціонер лише за необхідності — якщо потрібно трохи обігріти кімнату, іноді ефективніше включити обігрівач меншої потужності.

Встановлюйте комфортну, а не максимальну температуру: різниця навіть у 1–2 градуси помітно знижує споживання енергії.

Закривайте вікна та двері, щоб тепло не йшло, і не спрямовуйте потік повітря прямо на холодні стіни або склопакети.

Регулярно очищайте фільтри – забруднення знижують ефективність та змушують прилад працювати довше.

При тривалій відсутності вдома повністю відключайте пристрій від мережі, щоб уникнути зайвих витрат у режимі очікування.

Електрична духовка

Електричні духовки теж відносяться до енергетичних ненажер. Залежно від характеристик вони споживають від 2000 до 5000 Вт, що протягом місяця може становити приблизно 40–90 кВт·год.

Таким чином, різниця з енергоспоживанням вже згаданого телевізора може досягати 40 разів. Вона пояснюється необхідністю духовки швидко розігріватися та підтримувати високу температуру при приготуванні їжі.

Деякі моделі продовжують використовувати електрику навіть у режимі очікування через годинник або дисплей, що, до речі, стосується і кондиціонера. Загалом, річне споживання енергії електричною духовкою може досягати 224 кВт·год.

Як скоротити витрати електроенергії:

Розігрійте духовку один раз і використовуйте цей час, щоб приготувати кілька страв відразу.

Намагайтеся не відчиняти дверцята занадто часто, щоб не втрачати температуру.

За кілька хвилин до готовності можна вимкнути духовку — залишкового тепла вистачить, щоб їжа дійшла сама.

Якщо духовка споживає енергію в режимі очікування, після приготування краще повністю відключати її від мережі.

Раніше енергетичний експерт та співзасновник "Greencubator" Роман Зінченко розповів, що російська атака 30 жовтня по Україні була спрямована на ключові електрогенеруючі потужності. Серед них Ладижинська та Добротвірська ТЕС. Наслідки ударів ще не відомі, але вже зараз можна казати, що дефіцит електроенергії посилився.