Магнолии вот-вот зацветут: 5 мест в Украине для идеальных фото
Магнолии разных цветов и сортов цветут в разное время, желтые – последними.
Магнолии в Украине могут начать цвести уже в конце марта, однако традиционно пик цветения приходится на апрель и может продолжаться до мая. Полюбоваться цветами на дереве можно обычно в течение нескольких недель.
"Телеграф" собрал пять локаций в разных городах Украины, куда традиционно приходят за эффектными весенними фото в магнолиях.
Киев
Практически в каждом парке столицы можно отыскать дерево магнолии. Но настоящим рекордсменом является Национальный ботанический сад им. М. Гришко.
В нем магнолии можно найти не только розовые, но и белые и даже желтые. Ее здесь всего более 20 вариаций. Заложили сад магнолий в 1966 году.
Львов
Магнолии во Львове можно найти в Ботаническом саду Львовского университета по улице Черемшины, 144, в Стрыйском парке, в Шевченковском гаю — полный перечень можно увидеть на специальной карте. Но в наш список попала розо-белая магнолия возле музея Ивана Франко на улице Ивана Франко 150-152.
Эта магнолия в Саду муз относится к сорту суланжа и вероятнее всего ей около 100 лет. Рядом — дворец Увьеры, так что здесь можно сделать красивые фото с благородным акцентом.
Харьков
В Харькове, кроме Ботанического сада и Центрального парка, горожанам полюбилась магнолия на улице Университетской. Огромное дерево с видом на Полтавский путь расположено недалеко от других туристических локаций города.
От этой магнолии открывается вид на Благовещенский собор и флаг Украины. Именно это дерево называют главной магнолией Харькова.
Ивано-Франковск
Белые, розовые, желтые и цвета фуксии — в Ивано-Франковске в 2010-х том высадили аллею магнолий в парке Шевченко. Они цветут не одновременно, так что шансов пропустить цветение гораздо меньше.
Черновцы
В Черновцах много магнолий, особенно в районе старых вилл на улице Шевченко. Но особым украшением города является магнолия сорта суланжа — ботаническая памятка природы местного значения на улице Аксенина, 8-б.
Если же хочется более атмосферных фото — можно посетить магнолии на территории Черновицкого национального университета. Эти локации — в разных частях города, так что можно выбрать ближайшую.
