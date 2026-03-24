Магнолии вот-вот зацветут: 5 мест в Украине для идеальных фото

Магнолии разных цветов и сортов цветут в разное время, желтые – последними.

Магнолии в Украине могут начать цвести уже в конце марта, однако традиционно пик цветения приходится на апрель и может продолжаться до мая. Полюбоваться цветами на дереве можно обычно в течение нескольких недель.

"Телеграф" собрал пять локаций в разных городах Украины, куда традиционно приходят за эффектными весенними фото в магнолиях.

Киев

Практически в каждом парке столицы можно отыскать дерево магнолии. Но настоящим рекордсменом является Национальный ботанический сад им. М. Гришко.

Магнолия Лебнера в Ботсаду/ Источник: Национальный ботанический сад имени М.М. Гришка НАН Украины в фейсбуке

В нем магнолии можно найти не только розовые, но и белые и даже желтые. Ее здесь всего более 20 вариаций. Заложили сад магнолий в 1966 году.

Львов

Магнолии во Львове можно найти в Ботаническом саду Львовского университета по улице Черемшины, 144, в Стрыйском парке, в Шевченковском гаю — полный перечень можно увидеть на специальной карте. Но в наш список попала розо-белая магнолия возле музея Ивана Франко на улице Ивана Франко 150-152.

Магнолия у музея Франко во Львове/ Источник: Дом Франко

Эта магнолия в Саду муз относится к сорту суланжа и вероятнее всего ей около 100 лет. Рядом — дворец Увьеры, так что здесь можно сделать красивые фото с благородным акцентом.

Харьков

В Харькове, кроме Ботанического сада и Центрального парка, горожанам полюбилась магнолия на улице Университетской. Огромное дерево с видом на Полтавский путь расположено недалеко от других туристических локаций города.

Магнолия в Харькове/ Фото: Василий Голосный, kharkovgo.com

От этой магнолии открывается вид на Благовещенский собор и флаг Украины. Именно это дерево называют главной магнолией Харькова.

Ивано-Франковск

Белые, розовые, желтые и цвета фуксии — в Ивано-Франковске в 2010-х том высадили аллею магнолий в парке Шевченко. Они цветут не одновременно, так что шансов пропустить цветение гораздо меньше.

Магнолии в парке Шевченко в Ивано-Франковске/ Источник: versii.if.ua

Черновцы

В Черновцах много магнолий, особенно в районе старых вилл на улице Шевченко. Но особым украшением города является магнолия сорта суланжа — ботаническая памятка природы местного значения на улице Аксенина, 8-б.

Если же хочется более атмосферных фото — можно посетить магнолии на территории Черновицкого национального университета. Эти локации — в разных частях города, так что можно выбрать ближайшую.

Магнолии на территории университета в Черновцах/ Источник: c4.com.ua

