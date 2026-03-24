Магнолії ось-ось зацвітуть: 5 місць в Україні для ідеальних фото

Магнолії різних кольорів і сортів квітнуть в різний час, жовті — останніми

Магнолії в Україні можуть почати квітнути вже наприкінці березня, проте традиційно пік цвітіння припадає на квітень, та може тривати до травня. Помилуватися квітом на дереві зазвичай можна протягом кількох тижнів.

"Телеграф" зібрав п'ять заквітчаних локацій в різних містах України, куди традиційно приходять за ефектними весняними фото у магноліях.

Київ

Майже в кожному парку столиці можна знайти дерево магнолії. Та справжнім рекордсменом є Національний ботанічний сад ім. М. Гришка.

Магнолія Лебнера у Ботсаду/ Джерело: Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України у фейсбуці

В ньому магнолії можна знайти не тільки рожеві, а й білі та навіть жовті. Їй тут загалом — понад 20 варіацій. Заклали цей сад магнолій у 1966 році.

Львів

Магнолії у Львові можна знайти в Ботанічному саду Львівського університету на вулиці Черемшини, 144, у Стрийському парку, у Шевченківському гаю — повний перелік можна побачити на спеціальній карті. Та в наш перелік потрапила рожево-біла магнолія біля музею Івана Франка на вулиці Івана Франка 150-152.

Магнолія біля музею Франка у Львові/ Джерело: Дім Франка

Ця магнолія у Саду муз належить до сорту суланжа і найімовірніше їй близько 100 років. Поруч — палац Ув'єри, тож тут можна зробити красиві фото зі шляхетним акцентом.

Харків

В Харкові окрім Ботанічного саду та Центрального парку, містянам полюбилась магнолія на вулиці Університетській. Величезне дерево з видом на Полтавський шлях розташоване неподалік інших туристичних локацій міста.

Магнолія у Харкові/ Фото: Василь Голосний,kharkovgo.com

Від цієї магнолії відкривається також вид на Благовіщенський собор та прапор України. Саме це дерево називають "головною магнолією Харкова".

Івано-Франківськ

Білі, рожеві, жовті та кольору фуксії — у Івано-Франківську у 2010-х тому висадили алею магнолій в парку Шевченка. Вони квітнуть не одразу, тож шансів пропустити цвітіння набагато менше.

Магнолії в парку Шевченка в Івано-Франківську/ Джерело: versii.if.ua

Чернівці

У Чернівцях чимало магнолій, особливо в районі старих вілл на вулиці Шевченка. Та особливою окрасою міста є магнолія сорту суланжа — ботанічна пам'ятка природи місцевого значення на вулиці Аксенина, 8-б.

Якщо ж хочеться більш атмосферних фото — можна завітати до магнолій на території Чернівецького національного університету. Ці локації — в різних частинах міста, тож можна обрати найближчу.

Магнолії на території університету в Чернівцях/ Джерело: c4.com.ua

