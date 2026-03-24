Самый известный олень Украины попал в беду. Что с ним произошло и какие прогнозы

Елена Руденко
Животное поплатилось за свое доверие к людям Новость обновлена 24 марта 2026, 10:30
Животное поплатилось за свое доверие к людям.

Полиция уже разыскала девушку, которая сбила рогатого

Олень Борис, звезда соцсетей из Ровенской области, пострадал в ДТП — его сбила машина. Водитель скрылся с места происшествия, оставив животное в тяжелом состоянии.

Это произошло 23 марта и были опасения, что Борис не доживет до утра. К счастью, любимец сети выжил, но нуждается в ветеринарной помощи.

О несчастье, случившемся с оленем, сообщил охотовед Руслан Христюк. Машина сбила Бориса вечером 23 марта в деревне Муравин. По данным Ирины Токминой, ведущей в TikTok-канал оленя Бориса, автомобиль, сбивший животное, ехал без включенных фар.

Полиция разыскала водителя, которая сбила Бориса

Как сообщили в полиции, 28-летняя местная жительница за рулем автомобиля "Mercedes" ехала без включенного света фар и сбила оленя. По словам девушки, она сбежала с места происшествия, потому что испугалась. Поврежденную легковушку правоохранители обнаружили по месту ее жительства. Водитель была трезвой.

По повреждению на машине видно, что удар был сильным
В авто разбита фара и помята сторона

Утром 24 марта Руслан Христюк опубликовал новое видео с оленем. Борис дезориентирован, на голове рана, вокруг - его кровь. У животного сломана задняя нога.

По словам Ирины Токминой, для помощи оленю Борис собирают деньги. Без лечения он не выживет.

Как олень Борис стал звездой соцсетей

Инженер по охране и защите леса Руслан Христюк купил оленя на Волыни в 2018 году для разведения животных, пишет NV. Однако в одну из зим в вольер к оленям пробрался волк и убил одну из олених. После этого мужчина выпустил всех животных в лес.

Сначала Борис исчез, но менее чем через год вернулся. С тех пор олень часто наведывается к людям. Он гуляет по селу Заречное, приходит в магазины, лежит у почты в цветнике и даже наведывается в гости к местным за угощением.

Больше всего подружилась с ним Ирина Токмина. Она снимает и выкладывает в TikTok видео с Борисом, набирающим миллионы просмотров. Девушка подкармливает оленя вкусностями и весело проводит с ним время. Борис любит фрукты и овощи: яблоки, бананы, груши и свеклу.

С середины августа он уходит в лес и практически до марта его нет. Он сбрасывает рога, а потом снова возвращается в Заречное, чтобы отрастить массу, отойти от зимы, набраться сил, чтобы снова отрастить такие большие рога, – рассказывала Ирина.

В этом году Бориса очень ждали в Заречном. Однако с оленем случилась беда.

