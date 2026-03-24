Найвідоміший олень України потрапив в біду. Що з ним сталося та які прогнози

Поліція вже розшукала дівчину, яка збила рогатого

Олень Борис, зірка соцмереж з Рівненщини, постраждав у ДТП — його збила машина. Водій втік з місця пригоди, залишивши тварину у важкому стані.

Це сталося 23 березня й були побоювання, що Борис не доживе до ранку. На щастя, улюбленець мережі вижив, але потребує ветеринарної допомоги.

Про нещастя, яке трапилося з оленем, повідомив мисливствознавець Руслан Христюк. Машина збила Бориса ввечері 23 березня у селі Муравин. За даними Ірини Токміної, яка веде в TikTok-канал оленя Бориса, автомобіль, який збив тварину, їхав без увімкнених фар.

Поліція розшукала водійку, яка збила Бориса

Як повідомили у поліції, 28-річна місцева жителька за кермом автомобілем "Mercedes" їхала без увімкненого світла фар та збила оленя. За словами дівчини, вона втекла з місця події, бо злякалася. Пошкоджений легковик правоохоронці виявили за місцем її проживання. Водійка була тверезою.

По пошкодженням на машині видно, що удар був сильним

У авто розбито фару та пом'ято бік

Зранку 24 березня Руслан Христюк опублікував свіже відео з оленем. Борис дезорієнтований, на голові рана, навколо — його кров. У тварини зламана задня нога.

За словами Ірини Токміної, для допомоги оленю Борису збирають гроші. Без лікування він не виживе.

Як олень Борис став зіркою соцмереж

Інженер з охорони та захисту лісу Руслан Христюк купив оленя на Волині у 2018 році для розведення тварин, пише NV. Однак в одну з зим у вольєр до оленів пробрався вовк і вбив одну з олениць. Після цього чоловік випустив усіх тварин до лісу.

Спочатку Борис зник, але менш ніж за рік повернувся. З того часу олень часто навідується до людей. Він гуляє селищем Зарічне, приходить до магазинів, лежить біля пошти у квітнику і навіть навідується в гості до селян по смаколики.

Найбільше подружилася з ним Ірина Токміна. Вона знімає та викладає у TikTok відео з Борисом, які набирають мільйони переглядів. Дівчина підгодовує оленя смаколиками, та весело проводить з ним час. Борис любить фрукти та овочі: яблука, банани, грушки та буряки.

З середини серпня він собі іде в ліс і практично до березня його немає. Він скидає роги, а тоді знову повертається в Зарічне, щоб відростити масу, відійти від зими, набратися сил, щоб знову відростити такі великі роги, — розповідала Ірина

Цього року на Бориса дуже чекали у Зарічному. Однак з оленем трапилася біда.

