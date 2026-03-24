Найвідоміший олень України потрапив в біду. Що з ним сталося та які прогнози

Олена Руденко
Автор
Тварина поплатилася за свою довіру до людей Новина оновлена 24 березня 2026, 10:30
Тварина поплатилася за свою довіру до людей.

Поліція вже розшукала дівчину, яка збила рогатого

Олень Борис, зірка соцмереж з Рівненщини, постраждав у ДТП — його збила машина. Водій втік з місця пригоди, залишивши тварину у важкому стані.

Це сталося 23 березня й були побоювання, що Борис не доживе до ранку. На щастя, улюбленець мережі вижив, але потребує ветеринарної допомоги.

Про нещастя, яке трапилося з оленем, повідомив мисливствознавець Руслан Христюк. Машина збила Бориса ввечері 23 березня у селі Муравин. За даними Ірини Токміної, яка веде в TikTok-канал оленя Бориса, автомобіль, який збив тварину, їхав без увімкнених фар.

Поліція розшукала водійку, яка збила Бориса

Як повідомили у поліції, 28-річна місцева жителька за кермом автомобілем "Mercedes" їхала без увімкненого світла фар та збила оленя. За словами дівчини, вона втекла з місця події, бо злякалася. Пошкоджений легковик правоохоронці виявили за місцем її проживання. Водійка була тверезою.

Авто, яке збило оленя Бориса
По пошкодженням на машині видно, що удар був сильним
Авто, яке збило оленя Бориса
У авто розбито фару та пом'ято бік

Зранку 24 березня Руслан Христюк опублікував свіже відео з оленем. Борис дезорієнтований, на голові рана, навколо — його кров. У тварини зламана задня нога.

За словами Ірини Токміної, для допомоги оленю Борису збирають гроші. Без лікування він не виживе.

Як олень Борис став зіркою соцмереж

Інженер з охорони та захисту лісу Руслан Христюк купив оленя на Волині у 2018 році для розведення тварин, пише NV. Однак в одну з зим у вольєр до оленів пробрався вовк і вбив одну з олениць. Після цього чоловік випустив усіх тварин до лісу.

Спочатку Борис зник, але менш ніж за рік повернувся. З того часу олень часто навідується до людей. Він гуляє селищем Зарічне, приходить до магазинів, лежить біля пошти у квітнику і навіть навідується в гості до селян по смаколики.

Найбільше подружилася з ним Ірина Токміна. Вона знімає та викладає у TikTok відео з Борисом, які набирають мільйони переглядів. Дівчина підгодовує оленя смаколиками, та весело проводить з ним час. Борис любить фрукти та овочі: яблука, банани, грушки та буряки.

З середини серпня він собі іде в ліс і практично до березня його немає. Він скидає роги, а тоді знову повертається в Зарічне, щоб відростити масу, відійти від зими, набратися сил, щоб знову відростити такі великі роги, — розповідала Ірина

Цього року на Бориса дуже чекали у Зарічному. Однак з оленем трапилася біда.

#ДТП #Рівненська область #Олень #Тварина