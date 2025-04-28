По улицам украинского поселка гуляет олень Борис: он уже живая легенда (видео)

Олень Борис – настоящий хозяин Заречного, любимец местных и гостей поселка

Небольшой поселок Заречное в Ровенской области, расположенный почти на границе с Беларусью, известен не столько своим расположением, сколько уникальным жителем — оленем Борисом.

Борису уже восемь лет. Он свободно гуляет по улицам, подходит к прохожим и может немного испортить местные клумбы, лакомясь цветами или туями. Животное не боится людей и охотно принимает гостинцы: кроме традиционных яблок, репы, груш, кукурузы и свеклы Борис любит бананы. Борис имеет даже собственную страницу в ТикТоке, где можно увидеть разные моменты жизни оленя.

Оленя в свое время привез из Волыни мастер леса ГП "Леса Украины" Руслан Христюк. Сначала Борис жил в вольере с оленихами, однако после нападения волка животных выпустили в лес. Борис вернулся через год и выбрал остаться рядом с людьми. Олень регулярно возвращается в поселок Заречное.

Рога, которые олень ежегодно сбрасывает, стали частью местной истории: два из его "ветвистых трофеев" уже передали в местный краеведческий музей. Новые рога у Бориса вырастут в течение нескольких месяцев.

Рога Бориса передали в музей в начале марта

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинском голубе Юре, который вместе с хозяйкой переехал в Швейцарию. Недавно им заинтересовалась местная полиция.