Не делайте этого в Страстную неделю: священник рассказал об ограничениях перед Пасхой

С 6 апреля в Украине наинается Страстная неделя и продлится вплоть до Пасхи — 12 апреля. В этот период верующим советуют отказаться от привычной суеты и больше времени уделять духовной жизни и молитвам.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Еда, запреты и молитвы. Священник объяснил, что нужно знать о Страстной неделе".

Священник Православной Церкви Украины, военный капеллан ВСУ Тарас Видюк рассказал, что в эти дни нельзя пренебрегать молитвой, богослужениями и внутренним сосредоточением.

Это время тишины, размышлений и духовного труда над собой. Не рекомендуется устраивать громкие празднества, развлечения, гуляния, слушать громкую музыку или проводить время в легкомысленных забавах. Страстная неделя – это не период для веселья, а для сдержанности. Также следует избегать ссор, оскорблений, злобы, осуждения других. Любые конфликты или агрессия противоречат духу этих дней. Напротив, следует примириться с ближними и просить прощения. объяснил собеседник.

Тарас Видюк

Особенно строгим днем считается Страстная пятница — день распятия Христа. В этот день обычно принято не выполнять тяжелую физическую работу. Также людям советуют не занимаються хозяйственными делами без крайней необходимости.

Это день скорби, когда они стараются больше молчать и молиться подытожил священник.

Страстная неделя

Это предшествующая Пасхе неделя, во время которой вспоминается Тайная вечеря, предание на суд, распятие и погребение Иисуса Христа.

В течение Страстной недели все православные христиане, которые в течение поста еще не исповедовались и не причащались, должны это сделать — в любой день утром, кроме пятницы.

Это время, когда необходимо навести порядок в доме и приготовить блюда для пасхального стола. Слово "страсти" в переводе со старославянского означает "мучения", "страдания": христиане в эти дни соблюдают самый строгий пост, не танцуют, не поют, много молятся, часто бывают в церкви и готовятся к Пасхе. По традициям, в деревнях на этой неделе сеют ранние зерновые, горох.

