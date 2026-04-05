Не робіть цього у Страсний тиждень: священик розповів про обмеження перед Великоднем

З 6 квітня в Україні починається Страсний тиждень і триватиме аж до Великодня — 12 квітня. У цей період віруючим радять відмовитися від звичної метушні і більше часу приділяти духовному життю та молитвам.

Священик Православної Церкви України, військовий капелан ЗСУ Тарас Видюк розповів, що у ці дні не можна нехтувати молитвою, богослужіннями та внутрішнім зосередженням.

Це час тиші, роздумів та духовної праці над собою. Не рекомендується влаштовувати гучні свята, розваги, гуляння, слухати гучну музику або проводити час у легковажних забавах. Страсний тиждень — це не період для веселощів, а для стриманості. Також слід уникати сварок, образ, злості, засудження інших. Будь-які конфлікти чи агресія суперечать духу цих днів. Навпаки, слід змиритися з ближніми і вибачатися. пояснив співрозмовник.

Особливо суворим днем вважається Страсна п’ятниця – день розп’яття Христа. Цього дня зазвичай не виконують важкої фізичної роботи. Також людям радять не займаються господарськими справами без нагальної потреби.

Це день скорботи, коли вони намагаються більше мовчати та молитися підсумував священик.

Це попередній Великодній тиждень, під час якого згадується Тайна вечеря, передання на суд, розп’яття та поховання Ісуса Христа.

Протягом Страсного тижня всі православні християни, які протягом посту ще не сповідалися і не причащалися, мають це зробити — будь-якого дня вранці, крім п’ятниці.

Це час, коли необхідно навести лад у будинку та приготувати страви для великоднього столу. Слово "пристрасть" у перекладі зі старослов’янського означає "муки", "страждання": християни в ці дні дотримуються найсуворішого пісту, не танцюють, не співають, багато моляться, часто бувають у церкві і готуються до Великодня. За традиціями, у селах цього тижня сіють ранні зернові горох.

