Почему последнюю неделю перед Пасхой называют Страстной: объяснение военного капеллана

В эти шесть дней традиционно придерживаются самых суровых ограничений

Уже через неделю, 12 апреля, христиане восточного обряда будут отмечать Пасху – праздник, символизирующий воскресение Иисуса Христа. После Вербного воскресенья верующие придерживаются самого строгого поста, а каждый из дней имеет свое особое значение и правила.

Почему вся неделя, предшествующая Пасхе, называется Страстной, "Телеграфу" рассказал священник Православной Церкви Украины, военный капеллан ВСУ Тарас Видюк.

Он объяснил, что последняя неделя перед Пасхой называется Страстной потому, что в это время христиане вспоминают страсти (из церковнославянского – страдания) Христовы – события последних земных дней Спасителя. Речь идет о его мучениях на Кресте, телесной смерти и погребении.

"Также эту неделю называют Великой, поскольку богослужебная и содержательная его уникальность настолько велика, а совершаемые в это время богослужения не повторяются в течение года. Эти шесть дней в канун Пасхи – самые суровые дни Великого поста", – сказал капеллан.

Стоит отметить, что на Страстной неделе запрещены шумные развлечения, свадьбы, венчания, а также ссоры и сквернословие. Особо строгие запреты на работу по дому действуют в пятницу.

Чем отличаются дни Великой недели

Великий понедельник (6 апреля): В этот день христиане вспоминают проклятие Иисусом бесплодной смоковницы, которая является символом нераскаявшейся души, и начало предательства. Это время духовного очищения и подготовки дома к празднику.

Великий вторник (7 апреля): День посвящен обличению Иисусом книжников и фарисеев. Также верующие вспоминают притчи Христа, произнесенные в храме. Речь идет о дани кесарю и о воскресении мёртвых, о Страшном суде и кончине мира, о десяти девах и талантах.

Великая среда (8 апреля): Именно в этот день Иуда Искариот решил предать Христа за 30 сребреников. В храмах совершается особая исповедь.

Чистый четверг (9 апреля): Воспоминание Тайной вечери, установление таинства Причастия. Традиционно в четверг проходит генеральная уборка, верующие купаются до рассвета, пекут паски и делают крашанки.

Страстная пятница (10 апреля): Самый строгий день — воспоминание суда, распятия и смерти Христа. Нельзя работать, принято соблюдать строжайший пост.

Великая суббота (11 апреля): День тишины перед Воскресением, когда Христос пребывал во гробе. В субботу проходит освящение пасок и крашеных яиц.

Напомним, 5 апреля христиане восточного обряда (православные, греко-католики) отмечают Вербное воскресенье. В этот день в храмах освящают веточки вербы, но можно попросить освятить и вещи религиозного назначения.