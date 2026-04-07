Не только жилье. За какие военные убытки украинцы могут получить деньги от России и как подать заявление

Сейчас можно подать заявление о 16 категориях убытков

Украинцы, понесшие убытки из-за войны, которую ведет против нас Россия, имеют право получить компенсацию от страны-агрессора. Заявления в Международный реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины (RD4U), станут основой для будущего механизма компенсаций, которые должна выплатить Россия. Подача такого заявления занимает не более 20 минут времени.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал исполнительный директор Реестра Маркиян Ключковский:

По его словам, первые решения по размеру выплат могут быть приняты уже в 2027 году. У украинцев нет четкого понимания, куда именно подавать заявление, ведь существует государственная программа, за которой можно обратиться из-за потери имущества и Международного реестра убытков.

Маркиян Ключковский

Как работает єВідновлення

Речь о непонимании, касающемся, прежде всего, жилищного имущества. В Украине работает программа єВідновлення, финансируемая правительством. Граждане, у которых повреждено или разрушено жилье, могут подать заявление и получить либо средства на ремонт, либо сертификат на покупку нового жилья, – объяснил Ключковский

Он добавил, что программа єВідновлення не предоставляет полной компенсации. Это поддержка государством граждан, понесших ущерб из-за войны. Она имеет ограничения — в частности, сложно работает с имуществом, которое оказалось на оккупированной территории, потому что к нему просто нет доступа. Государство имеет способы фиксации разрушений из-за обследования дронами, видеосъемки или спутниковых фотографий, но это движется не так быстро.

Чем отличается механизм Международного реестра убытков

Исполнительный директор Реестра пояснил, что его механизм направлен на то, чтобы расходы несла Россия, как субъект, причинивший этот ущерб. Второе и самое важное отличие, Международный реестр фиксирует не только те убытки, которые касаются жилья, а по всем возможным направлениям.

Это заявления о травмах, персональных убытках, связанных не только с разрушением, но и потерей доступа к имуществу на оккупированных территориях. Важен и моральный момент, ведь речь идет об ответственности Российской Федерации за причиненный вред, Маркиян Ключковский

Сейчас можно подать заявление о 16 категориях убытков

Как подать заявление в Международный реестр убытков

Заявление в Реестр можно подать через "Действие". В среднем это занимает 20 минут для большинства категорий.

Заявление в Международный реестр убытков, Дія

Многие доказательства ущерба подгружаются автоматически через "Дію" из других реестров или баз данных. В категории по жилью подтягиваются данные из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. Очень важно иметь подтверждение права собственности

Если есть документы, фотографии это прекрасно. Если есть возможность своими словами подробнее описать, что случилось — тоже очень полезно, — отметил Ключковский

Ранее "Телеграф" рассказывал, могут ли украинцы получать две пенсии одновременно. Существует четкая норма закона.