Укр

Рыбак показал трофейный гигантский улов: весит как двухлетний ребенок (фото)

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Мужчине попался король водоемов
Мужчине попался король водоемов. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Такой экземпляр обычно попадается единицам даже за годы увлечения

В одном из водоемов украинскому рыбаку удалось выловить настоящий трофей — гигантского карпа, достигающего почти два десятка килограммов.

Соответствующий пост был опубликован в социальной сети Threads. Борьба с речным здоровяком длилась несколько минут и потребовала немалого опыта и выдержки.

"Настоящий боец! Каждый рывок был как последний. Этот трофей заставил меня изрядно поработать. Отпустили бы такого красавца обратно в воду? Думал, что снасть не выдержит! Карп боролся до последнего, делал мощные рывки и не давал подвести себя к берегу. Несколько минут настоящей борьбы, море адреналина – и трофей наконец в подсаке", — пишет автор поста.

Украинец поймал гигантского карпа
Украинец поймал гигантского карпа. Фото: Threads/Prokopenko Maksym

Рыбак называет огромного карпа королем водоемов и одним из лучших трофеев этого сезона.

"Такие рыбы встречаются не каждый день. Именно ради них мы и живем рыбалкой", — отметил он.

Украинец поймал гигантского карпа
Украинец поймал гигантского карпа. Фото: Threads/Prokopenko Maksym

Вес рыбы составил 19 кг. Отметим, что в водоемах Украины средний вес карпа варьируется от 1 до 4 кг

Украинец поймал гигантского карпа
Украинец поймал гигантского карпа. Фото: Threads/Prokopenko Maksym

Карп — что известно о рыбе

Карп является пресноводной рыбой, которая широко распространена в различных водоемах по всему миру. Имеет крупное удлиненное тело с золотисто-бурой чешуей. Может весить до 20 килограммов, при длине тела до 70 сантиметров. Средний вес — 3-4 кг.

  • 2-4 кг — обычный хороший карп;
  • 5-10 кг — крупный улов
  • 10+ кг — элитный трофей.

Интересный факт: трефойный улов, карп более 10 кг, весит примерно как двухлетний ребенок (от 10 до 15 кг).

Карп
Карп

Питается рыба как водорослями, так и мелкими водными организмами.

В природе карпы обитают в прудах, озерах и реках с медленным течением. Рыбаки отмечают, что одними из самых эффективных наживок для этой рыбы являются кукуруза, мамалыга и бойлы с разными ароматизаторами.

Кстати, карп считается одной из самых умных рыб среди пресноводных. Он хорошо ориентируется в водоеме, имеет прекрасную память и способен обучаться. Поэтому его непросто поймать — особенно более

Вес карпа в соответствии с возрастом
Вес карпа в соответствии с возрастом. Инфографика ИИ/"Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что мужчина показал необычный улов и вызвал споры в TikTok.

Теги:
#Рыба #Рыбалка #Карп #Трофей #Водоем