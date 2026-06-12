Рыбак показал трофейный гигантский улов: весит как двухлетний ребенок (фото)

Такой экземпляр обычно попадается единицам даже за годы увлечения

В одном из водоемов украинскому рыбаку удалось выловить настоящий трофей — гигантского карпа, достигающего почти два десятка килограммов.

Соответствующий пост был опубликован в социальной сети Threads. Борьба с речным здоровяком длилась несколько минут и потребовала немалого опыта и выдержки.

"Настоящий боец! Каждый рывок был как последний. Этот трофей заставил меня изрядно поработать. Отпустили бы такого красавца обратно в воду? Думал, что снасть не выдержит! Карп боролся до последнего, делал мощные рывки и не давал подвести себя к берегу. Несколько минут настоящей борьбы, море адреналина – и трофей наконец в подсаке", — пишет автор поста.

Украинец поймал гигантского карпа. Фото: Threads/Prokopenko Maksym

Рыбак называет огромного карпа королем водоемов и одним из лучших трофеев этого сезона.

"Такие рыбы встречаются не каждый день. Именно ради них мы и живем рыбалкой", — отметил он.

Украинец поймал гигантского карпа. Фото: Threads/Prokopenko Maksym

Вес рыбы составил 19 кг. Отметим, что в водоемах Украины средний вес карпа варьируется от 1 до 4 кг

Украинец поймал гигантского карпа. Фото: Threads/Prokopenko Maksym

Карп — что известно о рыбе

Карп является пресноводной рыбой, которая широко распространена в различных водоемах по всему миру. Имеет крупное удлиненное тело с золотисто-бурой чешуей. Может весить до 20 килограммов, при длине тела до 70 сантиметров. Средний вес — 3-4 кг.

2-4 кг — обычный хороший карп;

5-10 кг — крупный улов

10+ кг — элитный трофей.

Интересный факт: трефойный улов, карп более 10 кг, весит примерно как двухлетний ребенок (от 10 до 15 кг).

Карп

Питается рыба как водорослями, так и мелкими водными организмами.

В природе карпы обитают в прудах, озерах и реках с медленным течением. Рыбаки отмечают, что одними из самых эффективных наживок для этой рыбы являются кукуруза, мамалыга и бойлы с разными ароматизаторами.

Кстати, карп считается одной из самых умных рыб среди пресноводных. Он хорошо ориентируется в водоеме, имеет прекрасную память и способен обучаться. Поэтому его непросто поймать — особенно более

Вес карпа в соответствии с возрастом. Инфографика ИИ/"Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что мужчина показал необычный улов и вызвал споры в TikTok.