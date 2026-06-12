Обычные розетки уходят в прошлое: альтернатива экономит электроэнергию

Этим умным устройством можно управлять дистанционно

Обычные электрические розетки постепенно вытесняются "умными" аналогами, которые позволяют управлять бытовой техникой со смартфона. Они дают возможность дистанционно включать и выключать технику, настраивать график работы приборов и отслеживать потребление электроэнергии в режиме реального времени.

Речь идет о разумной розетке. Детальнее о ней написали в "Mitre".

Как работает умная розетка

Умная розетка — это компактный переходник между обычной электросетью и бытовым прибором. Через мобильное приложение пользователь может контролировать работу устройств, задавать таймеры и автоматические сценарии, а также интегрировать систему с голосовыми помощниками.

Важно понимать, что такие устройства не снижают расходы сами по себе — экономия возникает благодаря более рациональному использованию электроэнергии. Например, они помогают избегать режима ожидания и автоматически выключать технику, когда она не нужна.

Умная розетка

Где можно реально сэкономить

Наибольший эффект заметен там, где потребление электроэнергии наиболее высокое: кондиционеры, обогреватели, бытовая техника, телевизоры или игровые консоли. Также умные розетки помогают контролировать фоновое потребление энергии, которое часто остается незаметным.

Помимо потенциальной экономии, такие устройства добавляют комфорта: можно запускать технику дистанционно, создавать сценарии работы приборов или имитировать присутствие дома. Именно поэтому умные розетки становятся одним из базовых элементов современного "умного дома".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что привычные чайники постепенно уходят в прошлое, а новое устройство позволяет получать кипяток в считанные секунды.