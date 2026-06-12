Прощайте веревки на балконе: новый способ сушки одежды уменьшает влажность и быстрее высушивает вещи

Эта альтернатива занимает гораздо меньше места

Классические бельевые веревки постепенно уходят в прошлое. Есть одна более удобная альтернатива – портативные сушилки и компактные сушильные системы.

Они решают одну из самых распространенных бытовых проблем, особенно зимой: одежда долго сохнет, занимает пространство и повышает влажность в помещении. Об этом написали в "los andes 142".

В отличие от обычных веревок, такие устройства работают в закрытом или полузакрытом пространстве. Внутри циркулирует теплый воздух, равномерно высушивающий одежду.

Конструкции могут быть разными: от компактных "шкафов" до вертикальных сушилок или сложных систем с подогревом. Главная идея одна — более быстрая и эффективная сушка независимо от погоды.

Портативная сушилка. Фото: "los andes 142"

Почему это может стать трендом

Спрос на такие устройства растет из-за изменения жилищных условий. В небольших квартирах часто нет места для развешивания белья, поэтому веревки оказываются в ванной, спальне или гостиной.

Портативные сушилки не требуют монтажа: их можно просто подключить к розетке, использовать и сложить. Это особенно удобно для арендаторов или тех, кто живет в небольшом помещении.

Что следует учесть перед покупкой

Перед выбором важно обратить внимание на несколько характеристик:

емкость — сколько белья можно высушить за раз;

мощность – влияет на скорость сушки и расхода электроэнергии;

безопасность – наличие автоматического отключения;

материалы — стойкость к нагреву;

размеры в сложенном виде – важно для хранения;

вентиляция – для комфортного использования в помещении.

Удобство, вытесняющее привычные решения

Портативные сушилки постепенно изменяют подход к быту. Они занимают меньше места, сокращают влажность в квартире и позволяют быстрее получать сухую одежду не зависимо от погоды.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что классические корзины для белья уступают место новой модели, которая снижает риск, что вещи полиняют.