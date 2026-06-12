Укр

Фанатки дня: кореянки удивили своей милотой в первый день ЧМ-2026

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Дуэт Jiminjeong Новость обновлена 12 июня 2026, 11:48
Дуэт Jiminjeong. Фото instagram.com/imwinter

Девушки засветились на главном футбольном празднике мира

В четверг, 11 июня, стартовал 23-й чемпионат мира по футболу. В первый игровой день было сыграно два матча.

Что нужно знать

  • Южная Корея добыла первую победу на ЧМ-2026
  • Игру против Чехии посетили корейские певицы из группы aespa
  • Дуэт Jiminjeong очень популярен на родине

В одной из игр сборная Южной Кореи обыграла команду Чехии (2:1). На трибунах заметили двух милых болельщиц из Азии. Оказалось, что это известный поп-дуэт Jiminjeong. Карина (настоящее имя Ю Джи-мин) и Винтер (настоящее имя Ким Мин-джон) веселились на трибунах, собрав уйму восторженных комментариев в соцсетях.

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Справка: Jiminjeong — это название популярного фанатского "шипа" (дуэта) между двумя участницами южнокорейской K-pop группы aespa: Кариной и Винтер. Имя образовано путем слияния их настоящих имен: Джимин + Минджон. Дуэт невероятно популярен в Южной Корее и за ее пределами благодаря сильной химии между девушками, их близкой дружбе, совместным выступлениям и вирусному контенту в соцсетях.

Напомним, ЧМ-2026 проходит с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале сыграют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" доступны полный календарь и расписание турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал сборную, которая, вероятно, выиграет трофей.

Перед стартом Мундиаля прогремело несколько скандалов. Не обошлось без российского следа.

Теги:
#Футбол #Сборная Мексики #Сборная ЮАР #ЧМ-2026