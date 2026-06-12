Фанатки дня: кореянки удивили своей милотой в первый день ЧМ-2026
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Девушки засветились на главном футбольном празднике мира
В четверг, 11 июня, стартовал 23-й чемпионат мира по футболу. В первый игровой день было сыграно два матча.
Что нужно знать
- Южная Корея добыла первую победу на ЧМ-2026
- Игру против Чехии посетили корейские певицы из группы aespa
- Дуэт Jiminjeong очень популярен на родине
В одной из игр сборная Южной Кореи обыграла команду Чехии (2:1). На трибунах заметили двух милых болельщиц из Азии. Оказалось, что это известный поп-дуэт Jiminjeong. Карина (настоящее имя Ю Джи-мин) и Винтер (настоящее имя Ким Мин-джон) веселились на трибунах, собрав уйму восторженных комментариев в соцсетях.
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260611#지민정 #jiminjeong #에스파 #aespa pic.twitter.com/eGSDIICiZO— Qizi (@BuYiWeiQi) June 12, 2026
260611#지민정 #jiminjeong #에스파 #aespa pic.twitter.com/1impERGdYv— Qizi (@BuYiWeiQi) June 12, 2026
KARINA was trying to hide WINTER while she was yawning but Winter teased her by unhiding herself away from Karina’s flag 😂 pic.twitter.com/syAhbKNAch— Jazz (@mjkmwntr) June 12, 2026
Справка: Jiminjeong — это название популярного фанатского "шипа" (дуэта) между двумя участницами южнокорейской K-pop группы aespa: Кариной и Винтер. Имя образовано путем слияния их настоящих имен: Джимин + Минджон. Дуэт невероятно популярен в Южной Корее и за ее пределами благодаря сильной химии между девушками, их близкой дружбе, совместным выступлениям и вирусному контенту в соцсетях.
Напомним, ЧМ-2026 проходит с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале сыграют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" доступны полный календарь и расписание турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал сборную, которая, вероятно, выиграет трофей.
Перед стартом Мундиаля прогремело несколько скандалов. Не обошлось без российского следа.