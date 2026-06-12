Фанатки дня: кореянки удивили своей милотой в первый день ЧМ-2026

Девушки засветились на главном футбольном празднике мира

В четверг, 11 июня, стартовал 23-й чемпионат мира по футболу. В первый игровой день было сыграно два матча.

Что нужно знать

Южная Корея добыла первую победу на ЧМ-2026

Игру против Чехии посетили корейские певицы из группы aespa

Дуэт Jiminjeong очень популярен на родине

В одной из игр сборная Южной Кореи обыграла команду Чехии (2:1). На трибунах заметили двух милых болельщиц из Азии. Оказалось, что это известный поп-дуэт Jiminjeong. Карина (настоящее имя Ю Джи-мин) и Винтер (настоящее имя Ким Мин-джон) веселились на трибунах, собрав уйму восторженных комментариев в соцсетях.

KARINA was trying to hide WINTER while she was yawning but Winter teased her by unhiding herself away from Karina’s flag 😂 pic.twitter.com/syAhbKNAch — Jazz (@mjkmwntr) June 12, 2026

Справка: Jiminjeong — это название популярного фанатского "шипа" (дуэта) между двумя участницами южнокорейской K-pop группы aespa: Кариной и Винтер. Имя образовано путем слияния их настоящих имен: Джимин + Минджон. Дуэт невероятно популярен в Южной Корее и за ее пределами благодаря сильной химии между девушками, их близкой дружбе, совместным выступлениям и вирусному контенту в соцсетях.

Напомним, ЧМ-2026 проходит с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале сыграют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" доступны полный календарь и расписание турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал сборную, которая, вероятно, выиграет трофей.

Перед стартом Мундиаля прогремело несколько скандалов. Не обошлось без российского следа.