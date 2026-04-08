Злата Огневич вместе с полицией предостерегла украинцев насчет мошенников

Известная украинская певица Злата Огневич вместе с Национальной полицией Украины обратилась к гражданам с предупреждением насчет мошеннических схем. Артистка, когда-то ставшая жертвой одной из схем, рассказала, на что обращать внимание и как не попасть на крючок.

Соответствующее видео было опубликовано на страницах Нацпола в соцсетях.

"Сейчас участились случаи мошенничества, поэтому надо быть максимально осмотрительными. Мошенники звонят и представляются представителями банка, полиции, СБУ и даже вашими родными или близкими людьми. Если имеете хотя бы малейшее сомнение, просто бросайте трубку и проверьте информацию сами. Позвоните в банк, полицию или просто своим родным и близким", — сказала Злата Огневич.

В то же время полиция отметила, что не нужно передавать личные данные, в частности номер банковской карты, сомнительным или малознакомым людям.

"Вам звонят "правоохранители" и угрожают уголовным производством? Или "представители банка" расспрашивают данные вашей карты и срок ее действия? — это работают аферисты! Запомните: для того, чтобы не стать жертвой мошенников и не потерять свои средства, необходимо быть осмотрительным, не доверять звонкам от незнакомцев и не принимать решений под давлением эмоций", – отметили в полиции.

Как Злата Огневич стала жертвой мошенника

В 2024 году организатор концерта певицы Тарас Доненко украл у нее и еще ряд артистов около 10 млн грн.

Злата Огневич в программе "Министерство премьер" рассказала, что Тарас Доненко занимался криптовалютой за счет украденных у украинских артистов средств.

"Если брать нас всех артистов, в общем он нанес ущерб на 10 млн грн. И сейчас у меня есть информация, что он из-за этих концертов отмывал криптовалюту. И что вообще его, возможно, уже нет в живых. Его могли убить эти "друзья", преступники. Сейчас у нас очень много разной информации, часть которой я не могу разглашать, потому что продолжается следствие. Его уже объявили в международный розыск", — сказала певица.

Также известно, что Тарас Доненко обманул певицу Руслану и группу "СКАЙ".