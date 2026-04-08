Злата Огнєвіч разом з поліцією застерігла українців щодо шахраїв

Відома українська співачка Злата Огнєвіч разом з Національною поліцією України звернулась із застереженням щодо шахрайських схем. Артистка, яка колись стала жертвою однієї зі схем, розповіла, на що звертати увагу та як не потрапити на гачок.

Відповідне відео було опубліковано на сторінках Нацполу у соцмережах.

"Зараз почастішали випадки шахрайства, тому треба бути максимально обачними. Шахраї дзвонять і представляються представниками банку, поліції, СБУ та навіть вашими рідними чи близькими людьми. Якщо маєте хоча б найменший сумнів, просто кидайте слухавку і перевірте інформацію самі. Зателефонуйте в банк, поліцію, чи просто своїм рідним та близьким", – сказала Злата Огнєвіч.

Водночас поліція наголосила на тому, що не потрібно передавати особисті дані, зокрема номер банківської карти, сумнівним або малознайомим людям.

"Вам дзвонять "правоохоронці" та погрожують кримінальним провадженням? Або "представники банку" розпитують дані вашої картки та термін її дії? — це працюють аферисти! Запамʼятайте: для того, щоб не стати жертвою шахраїв та не втратити свої кошти, необхідно бути обачливим, не довіряти дзвінкам від незнайомців та не приймати рішень під тиском емоцій", – зазначили у поліції.

Копи наголошують, що не варто довіряти дзвінкам незнайомці та приймати рішення під тиском емоцій.

Як Злата Огнєвіч стала жертвою шахрая

2024 році організатор концерту співачки Тарас Доненко вкрав у неї та ще низки артистів близько 10 млн грн.

Злата Огнєвіч у програмі "Міністерство прем'єр" розповіла, що Тарас Доненко займався криптовалютою за рахунок вкрадених в українських артистів коштів.

"Якщо брати нас всіх артистів, загалом він завдав збитків на 10 млн грн. І зараз у мене є інформація, що він через ці концерти відмивав криптовалюту. І що взагалі його, можливо, вже немає в живих. Його могли вбити ці "друзі", злочинці. Зараз у нас є дуже багато різної інформації, частину якої я не можу розголошувати, бо триває слідство. Його вже оголосили в міжнародний розшук", — сказала співачка.

Також відомо, що Тарас Доненко ошукав співачку Руслану та гурт "СКАЙ"