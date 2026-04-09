От Лайма до энцефалита. Чем могут заразить клещи, нашествие которых сейчас в Украине

Украинцев предупреждают быть осторожнее в весенне-летний период

Некоторые клещи, которых можно встретить во время прогулок на природе, являются переносчиками болезней. Некоторые из них могут быть крайне опасны для человека.

Об этом "Телеграфу" рассказала арахнологиня, доктор философии и сотрудница Херсонского государственного университета Анастасия Иосипчук в материале: "Клещи на природе "гуляют" рядом с вами: чем они могут вас заразить и что делать при укусе".

По ее словам, одной из распространённых инфекций является болезнь Лайма, возбудителем которой выступают бактерии Borrelia burgdorferi. В большинстве случаев ее переносят взрослые самки клещей.

Не менее серьезным является и гранулоцитарный анаплазмоз, вызванный бактерией Anaplasma phagocytophilum. Зачастую заражение происходит через укусы клещей на стадии нимфы. Из-за совсем небольшого размера они долго могут оставаться незамечеными.

Клещ. Freepik

Следующее заболевание, которым человека могут заразить клещи — вирус клещевого энцефалита, который поражает центральную нервную систему. Такие случаи чаще всего в Украине фиксируют в западных регионах.

Кроме того, возможны случаи заражения туляремией, бабезиозом (для животных), риккетсиозами и, реже, токсоплазмозом.

Какие болезни переносят клещи. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Стоит отметить, что вместе с весенним потеплением в этом году в Украине заметили нашествие иксодовых клещей. Аномалии в этом нет, они активны в течение года и просыпаются, когда температура воздуха держится выше +5 градусов.

