Почему клещи так рано атаковали Украину: ученая объяснила нашествие

Эти паразитарные членистоногие могут переносить опасные болезни

Обычно в Украине клещи активизируются в мае, когда достаточно тепло и много зеленой травы, но в этом году их сезон начался раньше. Ведь эти членистоногие ориентируются на погодные условия.

Об этом "Телеграфу" рассказала научный сотрудник отдела акарологии Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Ольга Жовнерчук.

По ее словам, активность клещей обусловлена не календарными датами, а погодными условиями. Для этих паразитарных членистоногих ключевыми факторами являются температура и влажность среды.

"Уже при небольших плюсовых температурных значениях они "просыпаются", а при температуре 10-15 активно охотятся за своей жертвой. Учитывая, что последние недели в Украине были достаточно теплыми, никакой аномалии раннего пробуждения клещей нет", — говорит Жовнерчук.

То есть фактически, когда на территории нашей страны было достаточно тепло в марте, клещей можно было встретить уже и тогда. То же касается осени, если температура позволяет, то сезон активности этих членистоногих может увеличиваться.

Для справки

Клещи – мелкие членистоногие животные, некоторые их виды могут быть переносчиками опасных болезней как для животных, так и для человека. Именно поэтому во время прогулок в весенний и летний период следует быть осмотрительными, а домашних любимцев обязательно обрабатывать от эктопаразитов.

