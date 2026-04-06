Клещей прибавилось не просто так: в чем главная опасность и как уберечься

С весенним потеплением в Украине заметили чрезвычайную активность иксодовых клещей. Однако, как оказывается, аномалии в этом нет, они активны в течение года и просыпаются, когда температура воздуха держится выше +5 градусов.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала акаролог, научная сотрудница отдела акарологии Института зоологии имени И.И. Шмальгаузена НАН Украины, кандидат биологических наук Александра Шевченко. Отметим, что, по ее словам, на территории нашей страны распространены два вида клещей.

В ряде регионов Украины проснулись клещи

Не рано ли активизировались клещи?

"Кровососущие клещи в наших условиях активны в течение года, за исключением времени, когда им мешает охотиться снежный покров или температура воздуха ниже нуля. Зимой это нестабильно, так что можно и на Новый год погулять в лесу и кого-то найти, и в марте спокойно скользить на гололедице. Полевой сезон по сбору клещей в природе условно начинается, когда температура воздуха стабильно держится выше +5. Но осматривать животных следует в течение года", — отметила Шевченко.

Чем опасны клещи и какие болезни они переносят?

По словам акаролога, основная опасность этих существ заключается в том, что с каждым питанием клещ потенциально может заразиться от хозяина теми или иными возбудителями болезней и передать их следующим донорам. Отдельная тема – трансовариальная передача возбудителя – то есть, от самки к яйцу.

"У каждого вида клещей есть свои преференции в отношении хозяев — кто-то имеет широкий спектр, кто-то, в частности, как иксод птичий, встречается преимущественно на птицах. Поэтому мы имеем, во-первых — разнообразие возбудителей, во-вторых — многообразие видов иксодид на определенной территории, в-третьих — разнообразие инфекций. Пока больше всего доступной информации о возбудителях болезней человека я видела относительно боррелий (болезнь Лайма), энцефалита, геморрагической лихорадки и т.д.", — пояснила Шевченко.

Александра Шевченко.

Как уберечься от клещей

По словам эксперта, отвадить клещей можно с помощью репеллентов (натуральных или синтетических веществ (спреи, мази и др.), предназначенных для отпугивания комаров, мошек, клещей и других насекомых). Также важно иметь головной убор, прикрыть шею, надеть одежду с длинными рукавами и брюки.

"Уберечься… Ну, советы по носкам на штаны, закрывать тело одеждой, обязательно осматривать себя после прогулки в лесу Вы, пожалуй, знаете не хуже меня. Есть репелленты. Но ни одно средство не даст 100% гарантии, поэтому обязательно осматривать других и себя и очень желательно иметь репеллент во время отдыха на открытом воздухе. Уберечь от вредителя животное немного сложнее, потому что это зависит от условий содержания домашних животных и обработок от паразитов для домашних. Относительно этого вопроса стоит консультироваться с ветеринарами, ведь у тех же собак на прогулке больше контакта с кустами и другой растительностью, чем их владельцы", — рассказала Шевченко.

Какие виды клещей распространены в Украине

Акаролог объяснила, что в Украине наиболее распространены два вида этих членистоногих. Почувствовать их укус почти невозможно.

"В Украине самые массовые виды иксодовых клещей это Ixodes ricinus или собачий клещ и Dermacentor reticulatus, он же — луговой клещ, поэтому обычно именно их будут находить на одежде или коже. Иксодовые клещи, потому что кровососущие не только они, но примем, что именно иксодовые, питаются между линьками и во взрослом возрасте для поддержания жизнедеятельности и для запуска процессов размножения и формирования яиц. Но выходящая из яйца — шестиногая личинка — настолько маленькая и быстро питается, что ее укус может остаться незамеченным. Следующие стадии — нимфальные — тоже не столь заметны, как взрослые самки или самцы", — рассказала Шевченко.

Ixodes ricinus или собачий клещ

Dermacentor reticulatus или луговой клещ

