Від Лайма до енцефаліту. Чим можуть заразити кліщі, нашестя яких зараз в Україні

Українців попереджають бути обережнішими у весняно-літній період

Деякі кліщі, яких можна зустріти під час прогулянок на природі, є переносниками хвороб. Деякі з них можуть бути вкрай небезпечними для людини.

арахнологіня, доктор філософії та співробітниця Херсонського державного університету Анастасія Іосипчук

За її словами, однією з найпоширеніших інфекцій є хвороба Лайма, збудником якої виступають бактерії Borrelia burgdorferi. Найчастіше її переносять дорослі самки кліщів.

Не менш серйозним є гранулоцитарний анаплазмоз, викликаний бактерією Anaplasma phagocytophilum. Часто зараження відбувається через укуси кліщів на стадії німфи. Через зовсім невеликий розмір вони довго можуть залишатися непоміченими.

Кліщ. Freepik

Наступне захворювання, яким людину можуть заразити кліщі — вірус кліщового енцефаліту, який вражає центральну нервову систему. Такі випадки найчастіше в Україні фіксують у західних регіонах.

Крім того, можливі випадки зараження туляремією, бабезіозом (для тварин), рикетсіозами та, рідше, токсоплазмозом.

Які хвороби переносять кліщі. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Варто зазначити, що разом із весняним потеплінням цього року в Україні помітили нашестя іксодових кліщів. Аномалії в цьому немає, вони активні протягом року і прокидаються, коли температура повітря тримається вище за +5 градусів.

