Выход в 60 лет: какую пенсию выплатят при полном стаже и зарплате в 30 тыс.

Она превысит 10 тысяч гривен

В 2026 году размер пенсии для украинцев с полным стажем и стабильной зарплатой может существенно отличаться от минимальных выплат и в отдельных случаях достигать значительно более высокого уровня.

По данным пенсионного калькулятора, мужчина, выходящий на пенсию в 60 лет с 33-летним стажем и заработной платой до 30 тысяч гривен, будет получать около 11 тысяч гривен пенсии ежемесячно.

Стоит отметить, что этот расчет произведен на общих условиях — без учета дополнительных надбавок для социально уязвимых категорий, в частности ветеранов войны, детей войны или почетных доноров, которые могут увеличить итоговую сумму выплат.

Какой будет пенсия при 33 годах стажа и зарплате 30 тыс. у 60-летнего в этом году.

В то же время в Пенсионном фонде подчеркивают, что требования к страховому стажу постепенно растут. До 2028 года ежегодно необходимый стаж для ухода на пенсию в 60 лет будет увеличиваться еще на один год. Уже в 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет стажа.

Если у человека нет достаточного стажа в 60 лет, он сможет оформить пенсию позже — в 63 года (при наличии от 23 лет стажа) или в 65 лет (от 15 лет стажа), если будет соответствовать установленным требованиям.

