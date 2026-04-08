Зарплаты официантов в Украине растут быстрее, чем в Польше: сколько зарабатывают в разных странах

Доход за рубежом больше, но и траты чаще всего превышают аналогичные в Украине

Средняя зарплата официанта в Польше растет медленнее, чем в Украине. Однако до сих пор находится на уровень выше.

Об этом свидетельствуют данные сайтов по поиску работы. Так, например, согласно анализу сервиса layboard, по состоянию на апрель 2026 года официанты в Польше зарабатывают от 600 до 1200 долларов в месяц. Типовая зарплата — 900 долларов (38 700 гривен). Рост за последний год составил 3%.

Зарплата официанта в Польше

В это же время средняя зарплата официанта в Украине, по данным Work.ua, растет куда быстрее — 22% за последний год. Однако находится на уровне 27 400 гривен в месяц — меньше на 30%, чем в Польше.

Напомним, ранее мы писали о том, что зарплата кассира в Польше в разы превышает зарплату на аналогичной должности в Украине. Она даже больше оклада президента Украины.

