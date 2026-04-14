"Как вы выживаете?": в сети скандал из-за зарплаты в "АТБ", что возмутило украинцев
Часть людей встала на защиту работодателя
Сеть супермаркетов "АТБ" опубликовала вакансию на должность продавца-консультанта. Однако в сети разгорелись споры по поводу оплаты труда за такую работу.
Обсуждения развернулись в социальной сети Threads. Так, на одном из сайтов для поиска работы появилась вакансия продавца-консультанта в магазин "АТБ". Указанная ориентировочная месячная зарплата за такую работу была объявлена на уровне 18 тысяч гривен.
Это смутило одного из пользователей Threads, который посчитал такую оплату труда якобы несправедливой.
"Даже у меня мамы в декрете, студентов, людей у которых всего несколько свободных часов в день, от 500 дол. Вопросы к людям, которые имеют такие зарплаты, как вы выживаете?", — задается вопросом автор поста.
В ответ на это многие комментаторы возмутились словам автора, заявив, что тот не слишком осведомлен о реальном положениии дел с зарплатами в Украине. Также некоторые посчитали данный пост провокационным.
- "Мужчина, спуститесь с небес…"
- "Вы в курсе какая минималка?"
